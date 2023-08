Desmienten el romance entre Javier Milei y Fatima Florez: "Me usó"

Quién es la mujer que desmintió el romance entre el candidato de La Libertad Avanza y la artista. Cómo reaccionó Karina Milei.

El romance de Javier Milei y Fátima Florez generó gran conmoción en el mundo del espectáculo y la política. La relación fue confirmada por Marina Calabró y luego el candidato presidencial por La Libertad Avanza respaldó la versión que causó revuelo este lunes.

"Quedamos en contacto y un día nos empezamos a ver de otro modo", destacó Milei y añadió: "Estamos muy felices". "El día que ganó en las PASO 2023, Milei le agradeció a su hermana, a sus perros y a 540, que es una suerte de código para referirse a Fátima Flórez. Para Fátima, el 540 son tres etapas de cambio de 180°", indicó la periodista en el Diario de Mariana (DDM).

Sin embargo, no todas fueron buenas para la flamante pareja. Pues en el programa conducido por Mariana Fabbiani consiguieron el testimonio de una mujer que en su momento fue cercana al economista y desmintió el noviazgo con la artista. Además, indicaron que en el entorno del candidato no están conformes con este romance y no lo aprueban.

"Empezaron a aparecer otras mujeres, yo no la tenía agendada, perdón. Es Romina Ceferian, que es empresaria", indicó Andrea Taboada, panelista del ciclo. A continuación, leyó el mensaje que recibió de esta supuesta tercera en discordia: "Todo mentira lo de Milei, me usó a mí como a tantas otras. Me están diciendo que la hermana de Milei está que explota".

Javier Milei contó detalles del incipiente romance con Fátima Florez

La historia de amor entre Javier Milei y Fátima Florez se apoderó por completo del programa de Mariana Fabbiani en América TV. De hecho, invitaron a Ángel de Brito, otra de la figuras del canal, para repasar los inicios del esta pareja y el conductor de LAM recibió un mensaje del economista que en octubre competirá por ser el próximo presidente.

“Tengo un textual de Milei”, dijo Ángel, al mismo tiempo que le mostró su teléfono a la conductora. Ante la mirada atónita de Mariana, el periodista leyó: “Javier Milei dice ‘nos amamos’”. "Hace 45 días comenzó este romance, están muy bien. Ella fue la creadora del 540 que usó en el discurso y es un código que crearon ellos", completó de Brito.

El vínculo entre ellos es muy incipiente, ya que la imitadora terminó en abril una relación de 22 años con Norberto Marcos. El fin del vínculo se dio en medio de rumores de infidelidad por parte de él, quien lo negó rotundamente. “Me sentí incómoda o rara. No es algo habitual y me sacudió bastante. Me sobrepasó la repercusión de lo que pasó. Yo trabajo hace muchos años y siempre mis notas son por lo artístico y esto la verdad que me movilizó mucho”, comentó a LAM la humorista, hace algunas semanas.

De hecho, ese escándalo es uno de los motivos por los que por el momento no quiere hablar sobre su relación con el candidato de La Libertad Avanza. “Estamos muy bien, pero por el momento prefiero no hablar mucho. Es muy reciente”, sostuvo Fátima, en diálogo con Teleshow.