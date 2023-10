Confirmaron lo que Feinmann y Jonatan Viale no querían que se sepa sobre su interna

Ángel de Brito contó toda la verdad sobre la pelea entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale que concluyó con la baja de su pase en LN+.

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale son dos reconocidos periodistas que hacían juntos su famoso pase en LN+. A pesar de que parecían coincidir en muchos aspectos y tener un buen vínculo de colegas, de un día para el otro el ciclo se dio de baja. Según fuertes rumores, el motivo de esta decisión habría sido la mala relación que mantuvieron durante el último tiempo que compartieron juntos en la pantalla chica. En medio de la incertidumbre, Ángel de Brito reveló la verdadera razón de su distanciamiento.

La pelea entre Fienmann y Viale tomó por sorpresa a todos los seguidores de su pase. Mientras algunas versiones decían que Feinmann fue quien decidió dejar el canal porque recibió otra oferta mejor paga por parte de TN, otras sostienen que el ambos periodistas tuvieron varios encontronazos detrás de cámaras y que eventualmente la situación se tornó insostenible. De Brito se inclinó por esta última teoría y dio una contundente respuesta al ser consultado sobre el tema.

El conductor de LAM (América TV) habilitó su famoso juego de preguntas en Instagram, "Ángel Responde", para que sus seguidores lo interrogaran sobre cualquier tema. "¿Por qué se pelearon Viale y Feinmann?", quiso saber un usuario. Sin miedo a meterse en la polémica, De Brito aseguró: "EGO, Eduardo siente que Viale está agrandado, Jony piensa que es mejor que el otro". Por lo pronto, ninguno de los dos periodistas se sinceraron sobre lo sucedido.

Historia subida por Ángel de Brito sobre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale.

Por qué se pelearon Eduardo Feinmann y Jonatan Viale: "No fluye"

Asimismo, en A la Tarde (América TV) aseguraron que la interna entre ambas figuras de LN+ no tendría vuelta atrás. “¿Qué es lo que pasa con esta interna que sigue creciendo y el pase que ya no ocurre, pero los clientes piden a gritos, porque es ‘el momento por excelencia’?”, le preguntó Karina Mazzocco a Marina Calabró, quien trabaja en el mismo canal.

"Esta guerra es entre ellos... me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones. ¿Viste que esto es bastante dinámico? Hoy tenés un problema, mañana te olvidaste por qué te habías peleado... Por suerte pasa un poco eso", explicó Marina.

En este sentido, aseguró que los directivos del canal se cansaron de sus peleas y tomaron la decisión definitiva de dar de baja su pase. Además, señaló que por ahora "no hay ninguna intención de las partes" por volver a trabajar juntos en el futuro. "Me parece que está bueno que el canal no lo fuerce, porque si no fluye orgánicamente, tampoco tiene el efecto televisivo que se busca. No los podes forzar, si no sale, no sale", cerró la periodista.

El picante ida y vuelta entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale

Uno de los enfrentamientos más fuertes que los dos periodistas protagonizaron ocurrió en plena discusión sobre la decisión de Alberto Fernández, quien puso en agenda el debate por la legalización de la marihuana. "¿Sabés lo que yo pienso? Que Alberto le está hablando a los jóvenes, está buscando el famoso voto joven, del que tanto se habla ahora", opinó el hijo de Mauro Viale. Feinmann coincidió y señaló: "Exacto, es el voto joven, el voto marihuanero, exactamente".

Sin embargo, Jonatan no estuvo de acuerdo con eso último y opinó que "no todos los jóvenes son marihuaneros". "¿Y el que fuma marihuana qué es?", le preguntó Feinmann, con un tono de voz furioso. "Es marihuanero, pero no todos los jóvenes son marihuaneros. Le está hablando a un sector de la juventud", le remarcó su colega. "¿Y yo qué dije?", le retrucó el periodista. Para calmar la tensión, Viale se disculpó: "No, pero no te enojés. Lo interpreté mal yo".