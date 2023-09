Karina Mazzocco dio el portazo en América TV: "Chau"

Karina Mazzocco anunció si salida de América TV: los motivos de su despedida.

Karina Mazzocco es una conductora de televisión, modelo y actriz de 53 años, conocida actualmente por su rol en la conducción de A la Tarde (América TV), programa que conduce desde el año 2021. A pesar del gran éxito del programa y de lo mucho que creció en su camino profesional, Mazzocco sorprendió a todos los televidentes al anunciar su abrupto retiro del ciclo. La noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores, especialmente por el alto número de rating que le genera al canal.

La presentadora dio la noticia mientras estaban al aire, y tras una breve interrupción, anunció, mientras abrazaba a su compañero Luis Ventura: "Quiero decirles que mañana entro a unos días de vacaciones y queda todo a cargo del capitán, Ventura". Por su parte, el periodista le respondió, entre risas: "¡Cómo te endulza el oído!".

"Chicos, pórtense bien, y si se portan mal, me van contando. Un beso grande para todos, nos vemos a la vuelta. Quédense acá en América, chau", se despidió. Más tarde, compartió frases motivacionales en su cuenta de Instagram. "Haz más de eso que te hace feliz", publicó. Debajo, escribió unas palabras: "Tal como rinde hoy el dinero en Argentina, así tal cual me está pasando con la pausa del finde. El fin de semana me está alcanzando cada vez para menos cosas, igualito al Peso Argentino. ¿No haría falta un día más? Uno, te pido".

Y concluyó: "Mientras esperamos que algún día la semana laboral sea de cuatro días por tres de pausa, habrá que encontrar la manera de hacerse ratitos de recreo en la semana para hacer más de esas cosas que tanto nos gustan y nos regalan ratos de ocio y felicidad". Por lo pronto, no se sabe cuál es la fecha de su regreso al canal.

El emotivo mensaje de Karina Mazzocco para Luis Ventura: "Luis Ventura es Woody de Toy Story"

En julio de 2022, Karina Mazzocco protagonizó un desopilante momento al aire con Luis Ventura, luego de hacer una extraña comparación entre el periodista y Woody, el personaje del vaquero de la película animada de Disney, Toy Story. "Yo estoy muy sorprendida con todos mis compañeros de A la Tarde y estoy en un momento de mucha gratitud. Pero sin dudas, Ventura fue para mí la revelación. Yo pensaba que Ventura era otra cosa, que era más de lo mismo. Pero Ventura... ¿Saben quién es?", comenzó diciendo la conductora al aire en A La Tarde (América TV).

Y en su afán por hacerle un cumplido, hizo una insólita comparación: "Seguramente todos hemos visto la película Toy Story. Hay una escena en donde el protagonista va a entregar sus juguetes y va describiendo y diciendo una palabra linda de cada uno de los juguetes. Y cuando llega a hablar de Woody...", continuó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

"Cuando llega a hablar de Woody, que es el vaquero, dice: ‘Woody nunca te va a dejar solo’. Ventura es eso, y claramente hoy no dejó solo a su canal. Porque tiene puesta la camiseta, la tiene tatuada en el corazón", cerró Mazzocco. El momento se volvió viral en las redes sociales, que en cuestión de segundos, se llenaron de los memes más divertidos.