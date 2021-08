Explosivo cruce de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale por el debate de la legalización de la marihuana: "Drogón"

Luego de que Alberto Fernández pusiera en agenda la propuesta de la legalización de la marihuana, Eduardo Feinmann discutió con Jonatan Viale y protagonizó un verdadero papelón en TV.

En las últimas horas, Alberto Fernández ofreció un testimonio en el que puso en agenda el debate por la legalización de la marihuana en Argentina. Tras sus declaraciones, Eduardo Feinmann protagonizó un vergonzoso momento junto a Jonatan Viale en TV, donde lanzó dardos contra el presidente de la Nación con insultos y comentarios insólitos.

A través del canal ultramacrista, La Nación+, tal y como ha sucedido en otras oportunidades, Feinmann se mostró indignado por la propuesta de Fernández. Frente a Joni Viale, colega con el que hizo el pase del programa y a quien se notó incómodo en algunos momentos, el verborrágico conductor estalló de furia.

Viale analizó el testimonio del Presidente expresó: "¿Sabés lo que yo pienso? Que Alberto le está hablando a los jóvenes, está buscando el famoso voto joven, del que tanto se habla ahora". Feinmann coincidió y disparó: "Exacto, es el voto joven, el voto marihuanero, exactamente".

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, en La Nación+.

Luego, el hijo de Mauro Viale le marcó la cancha a su compañero y advirtió: "No todos los jóvenes son marihuaneros". Indignado por el comentario, Feinmann lo cruzó de manera contundente: "¿Y el que fuma marihuana qué es?". Para bajar un poco la tensión, Jonatan le respondió: "Es marihuanero, pero no todos los jóvenes son marihuaneros. Le está hablando a un sector de la juventud". "¿Y yo qué dije?", le retrucó el experimentado periodista. Con un tono conciliador, Joni expresó: "No, pero no te enojés. Lo interpreté mal yo".

Eduardo Feinmann: "Alberto Fernández está hablando al del charuto, de la misma manera que Cristina la otra vez le habló a los traperos"

Jonatan Viale: "A L-Gante, al voto de L-Gante. ¿Cómo es el voto charutero?"

Eduardo Feinmann: "Ponele, es el voto drogón, el voto charutero, que por ahí pega"

Jonatan Viale: "Me encanta, con esto salvé el día. Esto me lo llevo para el pase con Nelson Castro (NdeR: en la radio). ¿Sabés que tenemos al falso Feinmann, no?"

Eduardo Feinmann: "No, me jodés"

Jonatan Viale: "¿No lo escuchaste nunca?"

Eduardo Feinmann: "Pero si estoy acá, ¿qué querés que haga? Estoy preparando el noticiero"

Jonatan Viale: "No, pero el pase es a las 5 de la tarde. Yo hablo con un falso Feinmann que es espectacular"

Eduardo Feinmann: "¿Vos te creés que soy un vago y un malentretenido? Como dice Carlos Bianco"

Jonatan Viale: "Hay un falso Feinmann, algún día te voy a mandar el audio, que habla del 'charuto' y todo eso, que es espectacular. '¡Charutero!', dice y me encanta".