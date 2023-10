Baby Etchecopar dijo lo que todos piensan de Feinmann y Viale: "A veces"

El conductor de A24 se metió en las internas entre las figuras de LN+. La decisión que tomó Eduardo Feinmann por el conflicto con su colega.

La pelea entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale dejó en evidencia las internas en LN+. Los conductores estrella del canal de noticias hace varios meses dejaron de hacer el clásico pase entre sus respectivos programas. Sin embargo, esta situación llevó a uno de los periodistas a tomar una drástica decisión y Baby Etchecopar dio su opinión sobre lo sucedido.

¿Qué pasó entre Feinmann y Jony Viale? Esa es la pregunta que los televidentes del canal de cable se hacen desde agosto, cuando Eduardo regresó de sus vacaciones y al terminar El Noticiero de LN+ se despidió sin saludar a su colega. Desde entonces ambos fueron protagonistas de varios rumores, aunque también trascendió que los directivos habían tomado partido y eligieron al hijo de Mauro Viale.

Al ser consultado al respecto, Baby contó que dialogó con Viale al respecto, ya que trabajan juntos en Radio Rivadavia. En este sentido, el conductor de Basta Baby reflexionó: “Después de muchos años de carrera, uno quiere que lo respeten porque a veces, el otro no se da cuenta pero uno siente que se le falta el respeto. Uno, a veces, no pide guita…pide que lo respeten, que le respeten el horario. A mi me respetan mucho en A24 y por eso me quedo porque no pido más que eso”.

“Están peleados”, confirmó Etchecopar cuando el cronista de A La Tarde le preguntó por el chicaneo entre los periodistas. “En eso, sé que está ofendido Eduardo porque he hablado. Te confirmo el distanciamiento, la pelea no sé porque no pregunté pero sé que no se hablan. Me lo dijo Jony acá”, afirmó.

“Yo les dije: ‘Che, ¿Por qué no se toman un café y se dejan de joder?’ y me dice: ‘No, no, no, no acá están bloqueados los teléfonos’. Me dijo Jony ayer que está bloqueado. Le pregunté por qué no hablan y me dijo: “(Eduardo) no me contesta, no me da bola’”, reveló el presentador. Acto seguido, Baby remarcó: “No se hablan”. “Viale es muy joven todavía y nosotros tenemos 40 años en esto y a veces es como un gallinero. Eso a veces…pasa”, añadió.

En cuanto a la posibilidad de que Feinmann pase a TN, el conductor subrayó: “Es un crecimiento porque es fuerte TN, él tiene un nombre que puede andar muy bien con los compañeros que tiene esa señal”. “No sé cómo es ahí pero si tiene una propuesta superadora, me parece válido que lo haga”, opinó.

Eduardo Feinmann pegó el portazo en LN+ y se va a TN

En las últimas horas se filtró información que indica que Eduardo Feinmann, una de las figuras de LN+, tomó la decisión de abandonar el canal para irse a TN, uno de sus grandes competidores por el rating. La primicia salió de Intrusos y la vendieron como "el pase del año".

"Es un periodista que se ha peleado con un periodista de la señal en la que está ahora. No se pueden ni ver, ya ni hablan, no se saludan, en los pasillos se dicen cosas para hacerse quedar mal. El que se va está cansado porque el que se queda es muy tejedor. El periodista es Eduardo Feinmann", sostuvo Guido Záffora, panelista del programa conducido por Flor de la V.

Tras la sorpresa del equipo ante la revelación, el periodista indicó que Feinmann se iría a TN. "¿A qué horario?", preguntó la conductora. "6 de la tarde", indicó Marcela Tauro. En ese momento, Flor no pudo ocultar su sorpresa y lanzó: "¿Lo vuelan a (Mario) Massaccesi? Porque está primero Carolina Amoroso y después está él". "Lo quieren en el medio", corrigió el panelista.

"¿No lo pondrán a Feinmann frente a Viale?", preguntó Laura Ubfal sembrando la duda en el equipo de panelistas. "Más allá de la pelea Feinmann Viale, acá hay un acomodamiento que se va a ver en varios casos. Fue terrible (lo que sucedió)", siguió la periodista. "Está negociando la plata. Esto sería para el 2024. En La Nación ya se sabe, es un secreto a voces. Una vez que firma el contrato esperan que lo anuncie", cerró Guido Záffora, que en la actualidad conduce un programa de fin de semana en América TV y participa en el Bailando 2023.