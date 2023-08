Salió a la luz la nueva interna entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale: crece la polémica en LN+

En medio de la polémica por el final abrupto de los pases entre ambos periodistas, se reveló un nuevo motivo del distanciamiento.

La interna entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann no para de crecer. Luego de que los pases entre sus programas en La Nación+ terminaran de forma abrupta, salieron a la luz varias especulaciones sobre el tema. Incluso, Jonatan Viale rompió el silencio sobre el tema y aclaró la situación. Pero ahora, se reveló un nuevo detalle que habría distanciado a los periodistas.

Según dio a conocer Laura Ubfal en su blog de noticias, el verdadero motivo de la pelea entre Feinmann y Viale se habría desatado por las decisiones de la producción del canal. En un principio, la expanelista de Gran Hermano destacó que Eduardo se enojó en primer lugar debido a que Viale habría dicho que él "se fue en avión privado a Miami para ver a Messi" cuando, en realidad, estaba en su casa con su hija bebé.

Por este motivo, Feinmann decidió no hacer más el pase justificándose en que "favorecía el rating de Viale". Sin embargo, según reveló Ubfal, la gota que rebalsó el vaso fue la decisión de que Susana Giménez visitara a Jonatan este lunes 7 de agosto en su ciclo +Realidad.

"Feinmann acusa a Viale de siempre quedarse con los mejores invitados", subrayó Ubfal. "Otro motivo de bronca para él es que Susana eligió a Jonatan para hablar en tv", continuó Feinmann sobre la famosa conductora que regresó al país para votar en las PASO el próximo domingo 13 de agosto.

Jonatan Viale rompió el silencio sobre su pelea con Feinmann: "Es una porquería"

En medio de las especulaciones por el corte abrupto de sus pases en LN+, Jonatan Viale rompió el silencio y se refirió a la interna con Eduardo Feinmann. El periodista opositor fue contundente al respecto, confirmó la distancia y reveló cuáles son las medidas que tomarán a partir de ahora.

Interceptado por el móvil de LAM, el conductor de +Realidad contó qué sucedió con Feinmann que los obligó a marcar una distancia. "A mí no me pasa nada en esos momentos, tenemos que estar concentrados en el laburo", reveló el hijo de Mauro Viale sobre la chicana de Eduardo al aire, cuando recomendó el programa de Luis Majul en lugar de el de Jonatan.

Luego, sumó: "Fuera de joda, a mi me incomoda esto, no me gusta, es una porquería estar acá hablando de mí y de Feinmann. Yo me siento un boludo hablando de mi, ponele que le importe a alguien, no está bueno". Sin embargo, pese a que aclaró que "estaba todo bien", no demostró ánimos de querer arreglar la relación.

"Ya estamos grandes para sentarme a hablar con Eduardo. Son cosas y momentos que pasan", dijo contundente. Además, remarcó: "No le encontré la explicación a nada, te juro por mi vida. Mi relación siempre va a ser de respeto, de admiración, de cariño y de no pelear con nadie". Finalmente, concluyó: "Hay ego en todos lados, en la política, en el periodismo, en todos lados".