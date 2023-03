Cinthia Fernández fue acosada por un anciano en la calle y lo filmó: "Viejo verde"

Cinthia Fernández sufrió acoso callejero por parte de un hombre mayor y lo escrachó a través de un video subido a sus redes sociales.

Cinthia Fernández reveló acoso que vivió con un hombre mayor, mientras estaba en la calle haciendo sus tareas de todos los días: el anciano la agredió y Cinthia lo enfrentó, mientras filmaba todo con su celular para escracharlo en las redes sociales.

Al comienzo del video, aparece Fernández adentro de su auto, contándoles a sus seguidores de Instagram el desagradable episodio que vivió con este hombre, quien rápidamente se escondió adentro de un supermercado para evitar ser filmado. La panelista corrió detrás de él, entró al negocio y no paró hasta encontrarlo.

"Storytime de cómo actuar con un degenerado que se te tira en la calle. Estaba llegando al estacionamiento y un viejo verde me dice una guarangada y se me tira encima. El muy cobarde se mete adentro del supermercado y yo lo fui a buscar”, dice al comienzo del clip. Luego, les enseñó a sus seguidores el video que filmó.

“Me voy a tomar la molestia de ir al supermercado a escrachar a este señor que se baboseó en la calle. Quizás, así empiezan a tener más vergüenza y lo dejan de hacer. Estoy harta de convivir con estos babosos, y soy fina al decir babosos”, se quejó la mediática. Después de varios segundos recorriendo los pabellones del supermercado, finalmente lo encontró y mostró su cara. "¿Me tiene ganas de decir lo que me dijo?”, lo increpó.

El hombre se hizo el desentendido y le respondió: "Yo no te dije nada, no fui yo. Creo que hay un error, yo venía hablando por teléfono". "Lo vieron, sino pido las cámaras de seguridad del local. Va a ser muy famoso, no se preocupe”, le aseguró la panelista. Finalmente, el hombre admitió que fue él. "Yo te pido disculpas si te molestó, pero yo no tuve ninguna intención de molestarte”, se disculpó. "No tengo ganas de que se babosee conmigo, la próxima, piénselo bien. A los babosos y acosadores se los cura así, porque después se propasan. Así uno tiene que actuar cuando ve a un degenerado en la calle”, cerró Fernández.

El mal momento de Cinthia Fernández: quedó envuelta en un tiroteo con sus tres hijas

Días atrás, Cinthia había vivido otro desesperante episodio mientras manejaba su camioneta con sus tres hijas a bordo. La panelista estaba manejando por Lomas de Zamora cuando, de repente, quedó entre un grupo de motociclistas que estaban a los tiros. "Un poco antes de subir al Puente la Noria, me pasó una moto por al lado de mi camioneta", comenzó Fernández, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

La panelista iba detrás del auto de un grupo de amigos, pero de los nervios que pasó, los perdió de un momento a otro. "Estaba muy nerviosa. No los vi más, a veces vas siguiendo un auto y te perdés. Estaba esta moto y de repente pasan como diez motos que se abrían camino a los tiros. Claramente venían escapando de algo, había un colectivo con la gente que estaba adentro agachada", detalló. Afortunadamente, reaccionó a tiempo y entendió que se trataba de un tiroteo.

"Empecé a unir en un segundo imágenes y les dije a mis hijas '¡agáchense!'. Tardé en reaccionar, quedé como muy tensa, porque pensaba 'mirá si me doy vuelta y me los encuentro'. No sabía ni dónde estaba y era de noche, me quedé congelada y agotada de energía, no podía creer lo que pasó. Enfrente mío, iban diez personas a los tiros", cerró la mediática.