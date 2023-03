Cinthia Fernández quedó envuelta en un tiroteo con sus hijas: "¡Agáchense!"

Cinthia Fernández vivió un desesperante momento junto a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, mientras volvían de Ezeiza. Las cuatro quedaron en medio de un tiroteo y estuvieron a punto de ser gravemente heridas.

La panelista manejaba su camioneta cuando, de repente, pasó un grupo de motociclistas a los tiros. Cinthia aceleró el paso para escapar e incluso les indicó a sus hijas cómo esconderse dentro del auto para evitar salir lastimadas.

"Estábamos viniendo de Ezeiza. Yo no me di cuenta de que era fin de semana largo, estaba hasta las manos la autopista y tampoco puse la opción de venir por la autopista en el GPS, entonces me mandó todo por adentro y terminé en Lomas de Zamora. Un poco antes de subir al Puente la Noria, me pasó una moto por al lado de mi camioneta", comenzó Fernández, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Cinthia estaba siguiendo a un auto de unos amigos que iba adelante suyo, pero en medio de aquella estresante situación, su mente se puso en blanco y los perdió de vista. "Estaba muy nerviosa. No los vi más, a veces vas siguiendo un auto y te perdés. Estaba esta moto y de repente pasan como diez motos que se abrían camino a los tiros. Claramente venían escapando de algo, había un colectivo con la gente que estaba adentro agachada", recordó la panelista.

Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, les ordenó a sus hijas que se agacharan. "Empecé a unir en un segundo imágenes y les dije a mis hijas '¡agáchense!'. Tardé en reaccionar, quedé como muy tensa, porque pensaba 'mirá si me doy vuelta y me los encuentro'. No sabía ni dónde estaba y era de noche, me quedé congelada y agotada de energía, no podía creer lo que pasó. Enfrente mío, iban diez personas a los tiros", concluyó Cinthia. Afortunadamente, logró escapar de la situación y nadie resultó herido.

Cinthia Fernández apuntó contra Luciano Castro por su trato hacia Flor Vigna: "Espantoso"

Recientemente, Cinthia Fernández hizo un duro descargo contra Luciano Castro tras los dichos del actor sobre Flor Vigna, su pareja. Todo comenzó cuando Castro dijo que Flor no iba a plantearle nunca la idea de tener un hijo, ya que "no está en sus planes de vida". "Por ahora, ella quiere hacer música, actuar y ser artista, sumado a que ya tengo tres hijos", explicó Luciano en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo de radio en La Once Diez.

Fernández consideró que Castro se expresó de una manera muy fea y publicó en su cuenta de Twitter: "O sea, ¿el día que quiera la fleta? Espantoso me pareció el comentario de él para con Flor". Mientras unos pocos usuarios de Twitter le dieron la razón, la gran mayoría de sus seguidores opinaron que había malinterpretado el mensaje de Castro.