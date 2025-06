La vida, la novela y el amor: un ensayo sobre los cruces inesperados entre la ficción y la realidad

La vida, la novela y el amor: así es el nuevo libro de Federico Jeanmaire.

El escritor argentino Federico Jeanmaire publicó La vida, la novela y el amor, un ensayo que cruza realidad y ficción editado por La Crujía. El título se propone darle respuesta a una de las preguntas que muchos lectores se hacen cuando leen una novela: ¿cuánto de realidad y cuánto de fantasía hay en un texto?

En diálogo con El Destape, Federico Jeanmaire contestó a esta pregunta sobre la que se centra su nuevo libro y afirmó: “Yo soy básicamente novelista y podría decirte que la vida se te mete en todos lados cuando te sentás a escribir. El tema, por lo menos en mi caso, es que lo que pasa en mis novelas es buena parte de mi vida… dedico a leer y escribir un gran porcentaje de mis días, entonces es muy probable que episodios de mi vida se metan en la ficción”.

Federico Jeanmaire, autor de La vida, la novela y el amor.

La novela es un amor a primera vista entre algo que nos llamó la atención hace dos segundos o treinta años y la página vacía. Algo que nos identifica o nos aleja. Sin embargo, aunque pueda hacernos un poco más felices, la novela no busca nuestra felicidad. Quizá sea por eso que Federico Jeanmaire se sentó a escribir este libro sin dudar: no quería escribir otra novela, tampoco un ensayo. Se propuso, entonces, hablar sobre la vida y la novela. Y el amor. La singular cadencia de su escritura puede, por momentos, distraernos de su propósito, pero es, en su integridad, un texto que ilumina por completo a quien escribe o tiene el impulso de hacerlo.

Además de apuntes sobre el oficio, Federico Jeanmaire comparte momentos de su vida íntima y como esta hace gala de presencia en su escritura. Los pasajes más significativos giran en torno a los encuentros con su madre, quien padece una grave enfermedad y a la que ya hace referencia en otro de sus libros, aunque desde una mirada no tan personal: “Mi madre todavía vive, pero está cada vez peor y más perdida. Cada dos semanas voy a mi pueblo, Baradero, a estar con ella y me quedó unos días… es durísimo. Mi madre empezó con estos problemas de salud durante la pandemia e intenté de mil maneras escribir la novela de lo que estaba viviendo ella con esa enfermedad, pero me era imposible porque estaba transitando una depresión muy fuerte. Finalmente, descubrí la forma para escribir una novela sobre ese tema y me hizo mucho bien. Con ese libro intenté describir la locura”.

Sobre Federico Jeanmaire

Federico Jeanmaire nació en Baradero, provincia de Buenos Aires. Es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde ha ejercido como profesor de Literatura Argentina. Escribió más de veinte novelas. Algunas de ellas son, Montevideo (1997), Una virgen peronista (2001), Amores enanos (2016), Tacos altos (2016), Werra (2020) y La banda de los polacos (2023). Obtuvo el Premio Ricardo Rojas en 2001 por su novela Mitre, el Premio Emecé en 2008 por Vida interior, el Premio Clarín novela por Más liviano que el aire en 2009 y el Premio Fernando Quiñonez por Darwin o el origen de la vejez, en 2021. Sus libros han sido traducidos al francés, al italiano, al alemán, al portugués, al griego, al árabe y al checo. En 2024, recibió el Diploma al mérito del Premio Konex en la categoría novela.