Inesperado descargo de Cinthia Fernández tras la muerte de Tristán: "Hermoso día"

La bailarina ironizó en uno de sus tweets y los usuarios de redes se dieron cuenta de su indirecta. Cinthia Fernández y Tristan tuvieron un conflicto en el pasado por el que la joven denunció al cómico por violencia.

Cinthia Fernández hizo un posteo en sus redes sociales que llamó la atención de los usuarios debido a la casualidad del mismo con la muerte de Tristán. La bailarina tuvo un conflicto con el humorista, por el que le hizo una denuncia por violencia cuando compartían elenco de una obra teatral.

“¡Buen diaaaaaaa! ¡Qué hermoso díaaa!”, escribió la celebridad de televisión en uno de sus tweets la mañana siguiente al fallecimiento del cómico, que también ha sido denunciado por la actriz Rita Pauls por acoso en el rodaje de Historia de un clan. Y agregó: "¿Cómo andan ustedes?".

Los usuarios de Twitter dieron un opinión ante el posteo de Cinthia y fueron lapidarios con la bailarina. "Cuidado que el buen día no se te vuelva en contra", "Sabía que alguna pelotudes ibas a poner. Acordate que todo se paga en esta vida, cuidado porque no sabés de qué lado viene el boomerang. El odio que tenes es tu alimento guarda" y "Ella necesita levantar polvo mediático. Está desesperada porque está en el baúl del olvido" son algunos de los mensajes que la gente dejó como comentarios.

