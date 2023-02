El motivo por el que Cinthia Fernández enfureció contra Luciano Castro: "Espantoso"

La bailarina habló sobre una frase que el actor soltó sobre su pareja y fue lapidaria. Cinthia Fernández criticó a Luciano Castro por hablar de la posible maternidad de Flor Vigna.

Cinthia Fernández estalló en su cuenta de Twitter contra Luciano Castro por unas declaraciones que éste tuvo sobre su pareja, Flor Vigna. La panelista de televisión y bailarina mostró su fuerte enojo con el actor por una frase que él había soltado sobre su relación con su novia.

"Flor jamás me va a plantear tener un hijo, no está en sus planes de vida. Por ahora, ella quiere hacer música, actuar y ser artista, sumado a que ya tengo tres hijos", soltó Castro en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo de radio en La Once Diez tras ser consultado por sus ganas de ser padre con la bailarina. El actor recordó que ya es papá de Fausto, Mateo y Esperanza, frutos de su relación con Sabrina Rojas.

Fernández reaccionó a una noticia publicada en Twitter sobre esas declaraciones y lanzó una insólita acusación a Castro: "O sea, ¿el día que quiera la fleta? Espantoso me pareció el comentario de él para con Flor". De esa manera, la panelista de programas de espectáculos juzgó al actor por no querer volver a ser padre.

La furia de Cinthia Fernández con Christian Sancho

Fernández le hizo una pregunta a Sancho durante una entrevista en Nosotros a la Mañana en relación a la cuota alimentaria de sus hijos y ese cuestionamiento hizo que el actor le iniciara acciones legales. "Me cuentan por cucaracha que Christian Sancho me quiere mandar una carta documento por preguntar. No sabía que siendo panelista no podía preguntar. Quizás le incomodó la visualización del trato de la cuota alimentaria en televisión, se ve que a muchos hombres los pone nerviosos eso pero yo te tengo de invitado", comenzó su descargo la madre de Bella, Charo y Francesca.

"Investigo qué se le puede preguntar yo quiero preguntar sobre un tema interesantes que me parece la cuota alimentaria, algo que sufro. Es un tema público con sus exmujeres, porque tuvo problemas con las dos, el tema de la cuota alimentaria. Y el señor se ofendió tanto que va a mandar carta documento. No sabía que había censura", agregó enojada. Y cerró: "Fui a consultar a la fuente directa que es su exmujer, quien me pasó un papelito donde la Justicia le pone un provisorio porque según mi fuente no estaría, hasta el mes de noviembre, pagando los alimentos".