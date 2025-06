Roberto Funes Ugarte fue rebatido en vivo por una entrevistada.

Roberto Funes Ugarte es uno de los cronistas más conocidos de la televisión y muchas veces resuenan sus declaraciones por sus tintes derechosos. En un reciente móvil, el comunicador mostró esta faceta de su personalidad una vez más, pero una entrevistada en la calle lo ubicó en pleno vivo de LN+.

El cronista en su móvil apuntó contra Juan Grabois, quien ocupó el edificio del Instituto Nacional Juan Domingo Perón a modo de protesta tras el anuncio del cierre de la entidad por parte del gobierno nacional. Ante una pregunta relacionada con ese tema, una transeúnte le dio una clase de empatía y solidaridad al periodista de LN+.

"¿Cómo tomás la actitud de Juan Grabois de venir y literalmente apropiarse de un edificio?", soltó Funes Ugarte. Por su parte, la joven entrevistada respondió: "¿Qué harías vos si te estás por quedar sin tu puesto de trabajo? ¿Qué harías?". El periodista respondió: "Yo lo defendería, pero no es el caso de Grabois. Él no trabaja acá". En ese momento, la mujer redobló la apuesta y le dijo: "Bueno, pero se solidariza con los trabajadores, que me parece bárbaro. Hay algo que se perdió, que es la solidaridad. Recién a un pibe le gasearon los ojos y no paraba de agradecerme que fui a mi casa a ayudarlo y le dijo 'es lo mínimo, la humanidad'. Es una semana horrible: yo soy científica y mi marido, pediatra, así que esta semana fue muy movida para nosotros".

El descargo de Roberto Funes Ugarte sobre su supuesto acercamiento a La Libertad Avanza

Hace algunos meses se dijo que Funes Ugarte reemplazaría a Adorni en la vocería presidencial y el periodista habló al respecto: "El punta pie inicial fue la visita que hice a la Casa Rosada por esas cosas del periodismo... llegué a cumplirle el sueño a un chiquito y me vi en el balcón saludando, con el presidente adelante. De ahí se desprendió que yo era el posible candidato a vocero presidencial para reemplazar a Manuel Adorni", comenzó su descargo.

Roberto Funes Ugarte.

"Adorni va a participar como legislador, y no sé por quién fue armado esto. Yo banco absolutamente a Milei, deseo que le vaya bien, es un país difícil y no la tiene fácil. Hay cosas que me gustan y otras que no, pero su estilo es lo que nos está ayudando a salir adelante", continuó Ugarte. Y cerró: "Hay que estar preparado para ser vocero, bien predispuesto, y Adorni ha hecho un trabajo excepcional, y lo va a seguir haciendo como legislador. A mí me queda muy grande el puesto y tampoco estuvo la propuesta".

El periodista contó que fue medido como posible legislador de CABA y reveló: "Parece que la imagen era positiva. Entonces de allí empezaron a sonsacar cosas y, si bien yo tengo como vocación el periodismo, también tengo una vocación social, me importa lo que le pasa a la gente en la calle y lo descubro haciendo los móviles. Me gusta meterme en el barro y escuchar a la gente".