Migración de periodistas: quiénes son los conductores de LN+ que huyen a América TV

Emigración de periodistas: quiénes son los conductores de LN+ que huyen a América TV.

Con la llegada de fin de año, los cambios en las grillas de los canales de televisión ya empiezan a sonar fuerte. En ese sentido, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares adelantaron en Socios del Espectáculo (El Trece) que América estaría cerca de recibir a algunos de los periodistas más destacados de La Nación +.

Según los conductores, Eduardo Feinmann sería uno de los primeros en regresar al canal dirigido por Daniel Vila. "Antonio Laje, que apenas llegó a La Nación +, parece que ya vuelve. Rolando Graña, preparate porque Laje va a estar de nuevo en las mañanas", comentaron con humor.

Por último, aseguraron que Débora Plager sería otra de las figuras que estarían considerando retornar a América, mientras que periodistas como Luis Majul, Luis Novaresio y Esteban Trebucq se quedarían en La Nación +, aunque sobre este último bromearon diciendo que “no es tan querido”.

Chau América TV: los motivos por los que Flor Peña dejó el Cantando 2024

Florencia Peña, conductora del exitoso programa Cantando 2024, se tomará una merecida semana de vacaciones debido al agotamiento que experimentó en las últimas semanas. En una entrevista con un cronista de LAM, Flor explicó que ya había planeado estas vacaciones y que no iba a renunciar a ellas. Sin embargo, esto generó un problema para la producción del programa, que rápidamente tuvo que buscar un reemplazo.

En esta ocasión, decidieron apostar por Carolina "Pampita" Ardohain para asumir la conducción durante la ausencia de Florencia. Según revelaron en LAM, ya habían llegado a un acuerdo con Pampita, pero a último momento se vieron obligados a cambiar de planes. Guido Kaczka, conductor de Los 8 escalones en El Trece, no autorizó a Pampita a hacer la suplencia debido a la competencia por el rating entre ambos programas, aunque Cantando 2024 está grabado.

Ante este contratiempo, los productores del programa continuaron en busca de un reemplazo y encontraron a Karina Mazzocco, quien actualmente conduce A la tarde en América. Karina, quien recientemente atravesó un doloroso momento al perder a su suegro, aceptó asumir la conducción de Cantando 2024 durante las vacaciones de Florencia.

Con esta última incorporación, la producción del programa espera mantener el éxito del formato y brindarle a los espectadores un entretenimiento de calidad. Sin embargo, las vueltas y contratiempos en la elección de un reemplazo demuestran la complejidad y competencia en el mundo de la televisión.

El picante cruce en vivo entre el hijo de Flor Peña y Fernanda Iglesias: "La hice famosa"

Juan Otero es el hijo de Flor Peña y Mariano Otero, el joven de 15 años desde muy chico mostró su personalidad carismática y su pasión por los medios de comunicación. Es por eso que se fue armando su propio camino y hoy tiene un programa de streaming y es uno de los participantes del Cantando 2024. Pero no solo eso, sino que el influencer no tiene problema en decir lo que piensa, y fue así que se peleó con Fernanda Iglesias.

En principio, el hijo de Flor Peña opinó en su programa sobre la panelista y su forma de trabajar, ya que Iglesias había criticado a su mamá. Juan Otero fue tajante y le dijo que "era bruta para comunicar". Después de eso, el influencer y la panelista se cruzaron en un vivo de LAM y se dijeron lo que pensaban en la cara.

"Yo a tu mamá la hice famosa porque le hice 150 mil notas y le di una manija", comentó picante Fernanda Iglesias en LAM. Por su parte, el hijo de Flor Peña no se quedó callado y le respondió: “Lo bueno es que vos te hacés famosa hablando mal de los demás, que eso está bueno ¿Sabés que está bueno igual? Que cuando hables de los demás, hables bien de los demás, porque eso habla peor de vos, si todo el tiempo hablás mal de los demás. Es horrible escucharte hablar tan mal de la gente y más cuando te metés con el laburo y el talento de los demás”.

“Cuando hablás de lo exagerada que es mamá y que sé yo... te pregunto si alguna vez te sentaste a verla en el teatro o viste algo de ella porque me parece que tenés poco conocimiento”, agregó el hijo de Flor Peña. Ante esto, Fernanda Iglesias le salió al cruce y comentó: “Sí, obvio. Vos ni habías nacido cuando la vi en el teatro. En el teatro es muy buena. Haciendo televisión no me gusta y tengo derecho a decirlo”.