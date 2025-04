Robertito Funes habló tras los rumores y reveló la verdad de su vínculo con el gobierno de Javier Milei: "Posible"

Robertito Funes Ugarte habló sobre los rumores que lo acercaron a Milei.

Robertito Funes Ugarte es un periodista que demostró su apoyo al gobierno de Javier Milei en varias ocasiones de manera pública y por eso muchos especularon con un posible reemplazo de él a Manuel Adorni como vocero, si éste llegara a ser electo como legislador de CABA. En esa situación, el conductor dio a conocer su verdad al respecto.

El rumor comenzó a esparcirse después de una visita de Funes Ugarte a Casa Rosada: "El punta pie inicial fue la visita que hice a la Casa Rosada por esas cosas del periodismo... llegué a cumplirle el sueño a un chiquito y me vi en el balcón saludando, con el presidente adelante. De ahí se desprendió que yo era el posible candidato a vocero presidencial para reemplazar a Manuel Adorni", comenzó su descargo.

"Adorni va a participar como legislador, y no sé por quién fue armado esto. Yo banco absolutamente a Milei, deseo que le vaya bien, es un país difícil y no la tiene fácil. Hay cosas que me gustan y otras que no, pero su estilo es lo que nos está ayudando a salir adelante", continuó Ugarte. Y cerró: "Hay que estar preparado para ser vocero, bien predispuesto, y Adorni ha hecho un trabajo excepcional, y lo va a seguir haciendo como legislador. A mí me queda muy grande el puesto y tampoco estuvo la propuesta".

Al mismo tiempo, Funes Ugarte reconoció que fue medido como futuro legislador de CABA y contó: "Parece que la imagen era positiva. Entonces de allí empezaron a sonsacar cosas y, si bien yo tengo como vocación el periodismo, también tengo una vocación social, me importa lo que le pasa a la gente en la calle y lo descubro haciendo los móviles. Me gusta meterme en el barro y escuchar a la gente". Y cerró: "Yo estaba rankeado en la medición que hicieron, pero no tuve la propuesta formal de ser vocero presidencial ni nada por el estilo. Pero no descarto en un futuro, no sé cuándo, ayudar desde mi lugar a que este país salga adelante, involucrarme un poco más desde el periodismo".

El descargo de Lali Espósito sobre los dichos de Milei en su contra

Espósito se refirió a las declaraciones de Milei en su contra en su reciente entrevista en Gelatina: "Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. En ningún momento me arrepentí ni quise ir para atrás. Nunca voy a pensar que una expresión es un error. Se armó un lindo quilombo", sostuvo en alusión a su tweet. Y sumó: "Creo que lo que me parece más evidente es que tal vez represento todo eso, algo que demuestran día a día, que odian: soy mina y soy exitosa, entonces ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira, porque no puede ser que sea mina y me vaya bien".

El mensaje de Dillom contra Milei en el Cosquín Rock

Dillom no dudó en expresar su postura durante su show en el Cosquín Rock. "El que se mete con María BCRA se mete conmigo, ¿escucharon? Si tocan a uno, saltamos todos. No importa la ideología, las creencias. Así debería ser", dijo el artista, generando aplausos y coreos entre sus seguidores.