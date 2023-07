Robertito Funes patinó en vivo en Telefe y no terminó bien: "Me siento la Frozen"

El movilero de A la Barbarossa protagonizó un gracioso momento en vivo. Robertito Funes Ugarte acudió al set de Disney On Ice en Telefe.

Robertito Funes Ugarte volvió a protagonizar un blooper en pleno vivo de Telefe. El conductor y movilero de televisión acudió al escenario donde se desarollara Disney On Ice y demostró sus dotes artísticos a sus compañeros de A la Barbarossa, estallados de risa en el piso.

El periodista se largó a la pista de patinaje sobre hielo con ímpetu y al poco tiempo comenzó a trastabillar, acompañado por la entrenadora de la icónica obra. "Me puse los patines, me siento el rey. ¿Podemos bajar al hielo? Libre soy, me siento la Frozen", bromeó Funes Ugarte antes de lanzarse a la pista.

"Está medio enclenque. En cualquier momento se cae", soltó entre risas Paulo Kablan desde el estudio de TV. Si bien en ningún momento llegó a tocar el suelo, en varias ocasiones Robertito se tambaleó y casi perdió el equilibrio, pero al ir agarrado de la entrenadora pudo sortear esas situaciones. "Uno por los móviles lo entrega todo. Hay que venir al Movistar Arena a ver esto", sostuvo.

Funes Ugarte se puso a probar trucos de patinaje artístico con las instrucciones de dos bailarinas del staff y volvió a protagonizar un gracioso momento que puso a reír a todos sus compañeros. "Probá vos, Robertito", le decían desde el estudio de Telefe para tener un momento de risas. Al instante, feliz de ser el centro de atención, Robertito se puspo a enseñarles a las patinadoras estadounidenses el icónico paso de baile del hit La Cachaca de Marixa Balli y danzaron al son de la cumbia sobre la pista de hielo.

Georgina Barbarossa, sobre su experiencia laboral con Jorge

"Trabajaría todo el día porque soy adicta al trabajo. Trabajé hasta en el Circo de Moscú. Me encanta. Solamente trabajé por necesidad con una persona, fue sumamente desagradable trabajar con Porcel. De poder hacerlo no lo volvería a hacer nunca más. Pero ya está, se murió, caducó, y cada uno lo dice cuando puede", sostuvo la conductora de TV en diálogo con Maria Laura Santillán en Infobae. Y sumó: "Porque si lo hubiese dicho cuando Vasco, mi marido, vivía lo mataba".

Al mismo tiempo, hace algunos meses habló del tema con Marcelo Polino en su ciclo radial: "Realmente fue una persona totalmente desagradable. Muy desagradable y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. Desagradable. Yo estaba embarazada, las cosas que me decía. En mi caso, si no hubiese sido por Carmen Vallejos (la mamá de Selva Alemán) que se quedó conmigo todo el tiempo ese año (porque yo fui llorando al camarín), no hubiese podido trabajar".