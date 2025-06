Los trabajadores de planta del Hospital Garrahan movilizaron esta tarde desde el hospital a Plaza de Mayo, en medio de los reclamos por las amenazas a residentes. El Gobierno insiste con evitar a toda costa oír las voces de los trabajadores, a quienes llegó a asustar con potenciales despidos si no levantaban la medida de fuerza. En la marcha de esta tarde, más allá de la intimidación, enfermeros, médicos y demás empleados dieron a conocer sus historias, haciendo un llamado al resto de la población para que tomen como propias sus demandas. Con carteles y voces como "el Garrahan somos todos" y "vos también te pudiste atender gracias al Garrahan", expresaron su bronca y descontento.

"Primero llegó un aviso a los jefes de que iban a contratar médicos pediatras para reemplazar a estos residentes", contó Carolina Goedelman, jefa de clínica del sector de Hematología del Laboratorio Central del Hospital Garrahan e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT), en declaraciones a Splendid 990. Y sumó: "Después, a la tarde, les llegaron a los residentes telegramas avisando de que si no se levantaban las medidas de fuerza se iban a aplicar sanciones que podían incluir los despidos".

La movilización a Plaza de Mayo que fue convocada ayer empezó este jueves a la tarde alrededor de las 13.30, después de un breve acto encabezado por la APyT, en las puertas del hospital.

Los testimonios de los trabajadores del Garrahan durante la marcha a Plaza de Mayo

"No merecemos nada de lo que dicen de nosotros", remarcó Flavia, instrumentadora del Hospital Garrahan, cuando el móvil de C5N se acercó a preguntarle qué pensaba sobre lo que está pasando en torno al hospital.

"La gente que ha pasado por el Garrahan sabe muy bien que acá no hay ñoquis", agrega un trabajador de planta, a lo que se sumó la voz de otro que afirmó que "acá no sobra gente, al contrario, nos está haciendo falta".

"Yo tengo un nene de siete años. Y estoy acá porque tengo que darle el ejemplo de pelear por sus derechos. Yo soy licenciada en Enfermería, no puede ser que estudié siete años, como los médicos, y que tenga que estar peleando día a día por la plata", agregó Clara, enfermera del hospital.

"Lo que viven acá no lo viven en otros hospitales", el emotivo testimonio de una enfermera

Lo importante en la movilización no fueron solamente los reclamos salariales, sino también los relatos del trabajo que realiza el personal de salud en el hospital. "¿Por qué vuelven los pacientes?", preguntó Gabriela, enfermera del hospital. "Porque lo que viven de niños y adolescentes acá, después cuando son adultos no lo viven en otros hospitales. No se quieren ir de acá. Nosotros les damos calidad de atención", afirmó.

"Acá atendemos 60 pacientes por día cada uno. Es imposible sostener esa cantidad con la complejidad que necesita el hospital. No lo podemos sostener", agregó Gabriela al final de su respuesta.

"El gobierno nos acusó de ser una maniobra de ATE. Y yo hace 31 años que trabajo acá, no soy de ATE, vine como autoconvocada", explicó Ángela, que es parte del personal de Laboratorio del Garrahan.

"Es importante no solamente que nosotros salgamos a la calle, sino que además la gente que nos está viendo por televisión nos apoye", agregó Ángela, quien insistió además en que "quiénes no puedan movilizar con nosotros, por favor, difundan lo que está pasando en sus redes. En Instagram, TikTok, en todos lados", suplicó. "Necesitamos que nos apoyen. Que nos reconozcan como profesionales", afirmó.

El Gobierno cruzó a los trabajadores y los tildó de "ñoquis"

A horas de que los residentes del hospital tuvieran que levantar su medida de fuerza, el vocero presidencial, Manuel Adorni se refirió con más ataques al conflicto en el Hospital Garrahan y señaló que desde el Gobierno están “en contra de los ñoquis”.

Adorni subrayó que “no hay ninguna amenaza” relacionada con el reclamo de los médicos. Según el flamante legislador porteño, la Casa Rosada no se opone a los profesionales de la salud, sino a aquellos que denominó como “ñoquis”, al referirse a personas que perciben un salario sin cumplir efectivamente con sus funciones laborales. “Quien esté a favor de los ñoquis, está en contra nuestro”, enfatizó.