La insólita confesión de Luciano Castro: "Le choreo"

Luciano Castro hizo una insólita confesión sobre su relación con Flor Vigna.

Luciano Castro charló con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad) y sorprendió a todos al hacer una inesperada confesión en vivo. "Le choreo", contó con sinceridad el actor de El Divorcio en una charla en la que habló de su actualidad con Flor Vigna.

Tras muchos años en pareja con Sabrina Rojas y una separación bastante mediática, Luciano Castro comenzó a salir con Flor Vigna, casi 20 años menor que él. Desde que blanquearon su romance, la pareja no duda en reflexionar abiertamente tanto sobre su relación como sobre el vínculo que mantiene el actor con su expareja y madre de sus hijos.

Muy enamorado, Castro contó en Agarrate Catalina que Flor Vigna lo inspira mucho, principalmente por su fuerza y talento. "Ella necesita espacio, tiene 28 años, está en la cresta de la ola y va por más. Está a un nivel que es envidiable, a mí me motiva", comenzó revelando el actor de El buen retiro, serie web por la que recientemente se volvió tendencia en redes sociales debido a un fogoso desnudo.

"Yo me acuerdo de mis 28 y me motiva, yo le choreo la energía, pobre Florcita", confesó de forma inesperada Luciano Castro en su charla con Catalina Dlugi. Sobre cómo es el vínculo que mantiene con Flor Vigna, el actor agregó: "Hablamos mucho, vamos a poner un locutorio, venimos de relaciones muy largas y nos decimos todo el tiempo 'esto no'". "Estamos atrás de algo sano y ojalá nos salga bien y nos dure toda la vida", cerró Luciano Castro, que cada oportunidad que tiene demuestra lo enamorado que está de Flor Vigna.

Luciano Castro sobre su encuentro con Nicolás Occhiato, el ex de Flor Vigna

El actor relató cómo fue el momento en que se encontró con Nicolás Occhiato cuando fue a buscar a Flor Vigna al estudio donde graba El Último Pasajero. "No lo conozco, lo vi una vez cuando fui a buscar a Flor al laburo. Lo crucé ahí y lo saludé como corresponde, somos dos caballeros, muy amablemente, pero no hablé nunca con él", contó Castro en diálogo con LAM.

"Jamás diría semejante barbaridad, para que yo diga eso se tiene que transformar en algo personal y a mí no me importa lo laboral porque eso lo resuelve Flor, yo sé que ellos se tienen un cariño enorme, no sé qué pasó pero comentario va, comentario viene", aclaró el ex de Sabrina Rojas en alusión a lo rumores de pelea entre él y la expareja de Vigna.