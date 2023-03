El insólito desplante de las hijas de Cinthia Fernandez que la descolocó: "Me fletaron"

La acróbata se sinceró con sus seguidores sobre una actitud de las niñas. Cinthia Fernández es mamá de Charo, Bella y Francesca.

Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores de Instagram al contarles la insólita actitud que sus hijas tuvieron cuando las fue a buscar a las casas donde se encontraban. La exparticipante de Bailando por un sueño dio a conocer su reacción ante el planteo de Charo, Bella y Francesca en una noche de sábado.

"Por suerte tengo un grano y estoy acompañada. Un gran grano, esto es porque no me estoy sacando bien el maquillaje. Estoy yendo a buscar a las nenas y, cual adolescentes, me fletaron y me dijeron que no las fuera a buscar. Por ende, las tengo a todas repartidas en casas distintas, a todas", comenzó su descargo la celebridad de redes en alusión a su soledad en esa noche sabatina.

Fernández continuó en referencia al sentimiento nostálgico que afloró en ella el hecho de ver a sus hijas más grandes y cerró: "Me siento como en mi futuro, cuando salgan a bailar y yo me quede como una vieja chota solterona acá en mi casa. Me fui a pedir comida al house, imaginate: ni cocinar. Este es mi plan a futuro. O sea, se me está yendo abajo la edad y me preocupa".

El drama de Cinthia Fernández con un vecino

"Amanecí triunfando. Me acosté muy tarde, pretendí dormir, levantarme, entrenar tranquila, sin moros en la costa. ¿Qué pasó? Me olvidé de desconectar la alarma. A las 9, todos despiertos. Iba a sacar a los perros a hacer pis y me salió como el orto. Pretendía hacer algo de mi vida, tener mi minuto de silencio", contó Cinthia en una de sus historias de Instagram hace algunas semanas, sobre su mala racha. Y agregó: "Estoy cagada de calor y, si quieren saber cómo seguí triunfando, miren esto: me compré el mejor generador del mundo y no tengo la conexión hecha".

Fernández contó que hizo la plataforma para colocar el generador y que la construcción se pasó 30 centímetros para la propiedad del vecino. "Y tener un vecino sorete que te lo venga a reclamar. Por ende, tengo que desarmar esto y meterlo en otro lado. Ah, pero vos me vas a tener que correr el tachito", agregó en alusión a un cesto de basura que su vecino colocó y pasaría su perímetro. Y cerró: "Es el mismo que me tuvo la pileta podrida dos años. Dos años generando dengue".