Cinthia Fernández se peleó con su vecino por el motivo menos pensado: "Sorete"

La bailarina y panelista de televisión habló sobre un conflicto vecinal que le generó bronca. Cinthia Fernández enumeró una serie de infortunios que tuvo el pasado domingo y se desquitó en sus redes sociales.

Cinthia Fernández habló en sus historias de Instagram sobre la mala suerte que ha tenido en los últimos días. La ex participante del Bailando por un Sueño expresó su bronca ante sus seguidores y descargó su malestar por una serie de acontecimientos que no salieron como esperaba.

"Amanecí triunfando. Me acosté muy tarde, pretendí dormir, levantarme, entrenar tranquila, sin moros en la costa. ¿Qué pasó? Me olvidé de desconectar la alarma. A las 9, todos despiertos. Iba a sacar a los perros a hacer pis y me salió como el orto. Pretendía hacer algo de mi vida, tener mi minuto de silencio", comenzó su descargo la artista.

Fernández aseguró que estaba sin luz en su casa, realidad que acrecentaba su malhumor. "Estoy cagada de calor y, si quieren saber cómo seguí triunfando, miren esto: me compré el mejor generador del mundo y no tengo la conexión hecha", expresó, con tono de hartazgo la bailarina.

"Hice la plataforma para el generador y se pasó 30 centímetros del perímetro del vecino. Y tener un vecino sorete que te lo venga a reclamar. Por ende, tengo que desarmar esto y meterlo en otro lado. Ah, pero vos me vas a tener que correr el tachito", manifestó la celebridad de redes en alusión a un cesto de basura de su vecino que estaría dentro de su propiedad. "Es el mismo que me tuvo la pileta podrida dos años. Dos años generando dengue", cerró enojada Fernández.

Fuerte enojo de Cinthia Fernández con Christian Sancho

"Me cuentan por cucaracha que Christian Sancho me quiere mandar una carta documento por preguntar. No sabía que siendo panelista no podía preguntar. Quizás le incomodó la visualización del trato de la cuota alimentaria en televisión, se ve que a muchos hombres los pone nerviosos eso pero yo te tengo de invitado", comentó Fernández en una de sus historias de Instagram, enojada con Sancho. Y sumó: "Investigo qué se le puede preguntar yo quiero preguntar sobre un tema interesantes que me parece la cuota alimentaria, algo que sufro. Es un tema público con sus exmujeres, porque tuvo problemas con las dos, el tema de la cuota alimentaria. Y el señor se ofendió tanto que va a mandar carta documento. No sabía que había censura".

Fernández aseguró que había hablado con la exesposa del actor y por eso se animó a preguntarle al respecto en televisión. "Yo me guío por los papeles que me pasaron, quería saber, por eso pregunté. Porque en el caso que no lo adeudara tuviera la posibilidad de expresarlo públicamente. ¿Tan nervioso lo puso la pregunta? Espero tu carta documento, tranquila, no sabía que siendo panelista no podía preguntar. Voy a tener que ir a estudiar, que cagada", soltó.