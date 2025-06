Cinthia Fernández contó lo que le pasó en su cuenta de Instagram.

Cinthia Fernández habló de manera pública sobre el drama que atraviesa en relación a su economía. La bailarina contó que le cerraron su cuenta de Instagram, en la que tenía más de cinco millones de seguidores y era una de sus fuentes de trabajo.

Como muchas figuras del espectáculo, Fernández tiene una gran actividad en su cuenta de Instagram como producto de distintos contratos con marcas que son parte de su economía, así como la venta de sus propios productos a través de esa plataforma. "Soy una persona con casi siete millones de seguidores. Hace años construí mi empresa y de ahí se derivaron otras. Es totalmente injusto. No soy una persona que haya infringido ninguna norma", comenzó su descargo.

"Últimamente me estaban bajando boludeces. Eso es por gente maliciosa que me denunciaba. Por ejemplo, hice un trend con mi hija usando una peluca graciosa y lo bajaron", continuó en el streaming Carnaval. Y sumó: “En un momento logro volver a entrar y veo que bajaron un video de mis hijas. Ni siquiera estaba yo, solo ellas haciendo un trend. También me apareció un aviso de hackeo, o sea que habían intentado entrar a mi cuenta. Además, tuve un problema con el mail".

Fernández se refirió a los motivos de lo que pasó con su cuenta y soltó: "Entonces no sé cuál de todos los motivos fue, porque también es verdad que si te intentan hackear, Instagram a veces bloquea la cuenta preventivamente. No te lo explican”, manifestó en cuanto a la red social. “Hace tres días que no tengo cuenta. Imagínense: para mí no es un solo laburo, son todos los laburos juntos. Mi economía está ahí, más allá de que trabajo también en televisión". Y cerró: "Desde las vacaciones de mis hijas, mis estudios —porque tengo un arreglo con la Universidad Siglo 21—, hasta mis marcas. Estoy construyendo mi casa. Tengo compromisos con un montón de gente. ¿Qué le digo a mis empresas de maquillaje y de ropa?".

El drama de salud de Cinthia Fernández

"Aparezco tarde por estos pagos porque…me hicieron una extracción de un quiste. Si sos impresionable, las imágenes que voy a poner a continuación pueden ser sensibles. Estoy acá en mi camarín, antes de salir a LAM (América), ya se me está yendo la anestesia. Lo que quiero decirles es que, si les impresiona, no vean el siguiente video, pero se los necesito mostrar porque es muy importante a nivel profesional", comentó Cinthia. Y siguió: "La verdad es que tenía un bulto en la espalda que hace dos días me empezó a doler. Mi cabeza, que estaba maquinando por un montón de cosas, empezó a maquinar todavía más. Quise sacar un turno, no sé por qué pago un huevo de obra social para que los turnos urgentes te lo den a dos meses, les rogué por teléfono, me estaba doliendo mucho, me costaba muchísimo dormir por el dolor".