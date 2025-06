Impacto en la televisión por lo que le pasó a Cinthia Fernández: "Un tiburón"

El alarmante posteo de Cinthia Fernández en Miami.

La mediática Cinthia Fernández viajó a Miami para descansar unos días en la playa y en las últimas imágenes que compartió en redes sociales llevó preocupación, ya que contó que se le apareció un tiburón cerca de donde estaba con Roberto Castillo. El anuncio de la modelo que llamó la atención y la reacción de sus seguidores.

"¡Me muero!”, vociferó Cinthia Fernández mientras grababa al tiburón dentro del mar y bastante cerca de la orilla. "Fue directo a las personas", aseguró en un video que compartió en su cuenta de Instagram. “Más de uno estuvo a punto de festejar mi viaje al cielo”, escribió, sobre la reacción que tuvo su video en las redes.

“¡Un tiburón apareció en el mismo lugar en el que nadábamos dos minutos antes de salir del agua! Fue directo a las personas y miren lo que pasó. ¿Vos qué harías? ¿Te quedás en el agua? ¿Salvás a tu ser querido? ¿Te animás a enfrentarlo? ¿Te desmayás en el acto y sos bocadillo?... ¡Qué desesperación!”, sentenció Cinthia Fernández, quien se asustó ante la presencia del escuelo y temió un mordisco letal.

Lo cierto es que en el video que compartió, el tiburón parece más una mantarraya y sobre esto Cinthia Fernández sostuvo: “La gente dice que no es un tiburón, sino que es una mantarraya, pero las personas gritaban ‘shark’ (tiburón) y yo le vi la aleta… ¿Es joda? Vayan a ver el video y díganme”. Por el momento, la mediática no hizo ninguna alusión más a su encuentro con el escualo que le dio un terrible susto.

El terrible dato sobre la matanza de tiburones que pocos saben

Luego del estreno de la película de terror Tiburón, los depredadores marinos fueron víctimas de una matanza pesquera alimentada por el terror que produjo la máquina de matar creada por Steven Spielberg. Sobre este controvertido detalle que ronda al filme se le consultó al director en una entrevista para la BBC y el cineasta sorprendió al manifestar su total desazón: "Verdaderamente es algo de lo que me arrepiento, de la decimación de la población de tiburones por culpa del libro y del filme. Realmente, sinceramente, es algo que lamento".

"Es algo que todavía temo, no que me coma un tiburón, sino que los tiburones de alguna forma estén enojados conmigo por alimentar la locura de los pescadores deportivos que pasó después de 1975", agregó el también director de E.T, Jurassic Park y la franquicia Indiana Jones, entre otras películas.

Según el medio The Guardian, la población de tiburones bajó en un 71% desde la década de los setenta, cuando el filme se estrenó. Tiburón se basa en la novela homónima de Peter Benchley (quien también mostró su arrepentimiento por el impacto negativo que produjo su trabajo) y narra la historia de guardacostas que debe proteger a una ciudad en temporada veraniega de las mandíbulas de un temible tiburón blanco.