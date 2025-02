El drama de salud que llevó al quirófano a Cinthia Fernández: "Un bulto"

Cinthia Fernández habló sobre el drama de salud que atravesó.

Cinthia Fernández compartió en sus redes sociales un video en el que contó que debió ser operada por un problema de salud que la tenía preocupada. La exparticipante de Bailando por un Sueño dio a conocer lo cómo atravesó ese mal momento y les mostró a sus seguidores lo que le sacaron, por lo que pidió que aquellos impresionables no se quedaran mirando.

La bailarina tenía un bulto en su espalda ese fue el motivo por el que acudió a una consulta médica, después de días de preocuparse por lo que podía significar ese síntoma. En su descargo de redes sociales, además de contar con lujo de detalles todo lo que vivió, Fernández se quejó por el funcionamiento de su obra social.

"Aparezco tarde por estos pagos porque…me hicieron una extracción de un quiste. Si sos impresionable, las imágenes que voy a poner a continuación pueden ser sensibles. Estoy acá en mi camarín, antes de salir a LAM (América), ya se me está yendo la anestesia", comentó Fernández en su descargo de redes. Y sumó: "Lo que quiero decirles es que, si les impresiona, no vean el siguiente video, pero se los necesito mostrar porque es muy importante a nivel profesional".

Cinthia reveló que tuvo un fin de semana sensible por sus miedos y agregó: "La verdad es que tenía un bulto en la espalda que hace dos días me empezó a doler. Mi cabeza, que estaba maquinando por un montón de cosas, empezó a maquinar todavía más. Quise sacar un turno, no sé por qué pago un huevo de obra social para que los turnos urgentes te lo den a dos meses, les rogué por teléfono, me estaba doliendo mucho, me costaba muchísimo dormir por el dolor".

Cinthia Fernández en LAM.

"El grano se había agrandado, como que explosionó y estaba muy preocupada. Al principio pensé que era un granito y lo tuve mucho tiempo. Resulta que no era un granito, era un quiste. También me había pasado una vez en la cabeza y me lo terminó sacando un cirujano por lo mismo", continuó la artista. Y cerró: "Uno paga obra social y si no pagas te la cortan de inmediato, cuando vos los necesitas no están, pero por suerte estaba estaba el doctor Hugo Ayarde que es cirujano, supo entender mi urgencia y me dijo 'es un quiste sebáceo te lo voy a sacar' y en media hora me solucionó el problema".

El problema de salud de Lizy Tagliani en su juventud

"Me hice las tetas y se me empezaron a poner negras. Llamo al cirujano y me dijo que debía ser normal. Me dolía un poco, pero yo con tal de tener tetas aguanté. Entonces agarro, me voy al médico y cuando me saca las vendas se me caen las tetas y me cosió porque estaba todo podrido, se estaba abriendo. Me dijo que me lavara, que ponga abajo del agua, y cuando me meto abajo de la ducha se cae la prótesis", comenzó su relato la conductora de televisión. Y siguió: "Por la cicatriz. Bueno, se me cae, lo llamo al médico y le digo que se me había caído la prótesis. Todo esto con un dolor fatal. Entonces me dice 'venite ya que te las voy a sacar a las dos'. Ni loca: yo esperé a la noche, me fui a los boliches a mostrar las tetas, presentación oficial, y de ahí me llevaron desmayada a la clínica a que me saquen todo. Toda podrida estaba. Me sacaron todo y estuve seis meses así. Por eso hay un pezón que no lo tengo, que me lo inventaron".