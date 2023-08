Caramelito admitió la verdad sobre su separación de Coco Sily: "Se sabía"

"Caramelito" hizo una sorpresiva declaración sobre su ruptura con Coco Silly y su reconciliación con su exmarido.

Cecilia "Caramelito" Carrizo confirmó los rumores de reconciliación con su exmarido, Damián Giorgiutti, y brindó detalles inesperados sobre su separación de Coco Sily. La actriz habló en profundidad sobre su abrupta separación, que impactó fuertemente en el mundo de la farándula. Aunque las cosas parecían ir bien con Coco, confirmaron el fin de su romance de un día para el otro. Más tarde, se supo que Carrizo había tomado esta decisión para volver con su expareja.

"Caramelito" estuvo en pareja con su exmarido durante 25 años, hasta que Damián le puso un punto final a su relación. Apenas a los pocos meses, la actriz conoció a Sily y comenzaron a salir. A pesar de que se veían muy felices juntos, Carrizo decidió terminarle para darle una segunda oportunidad al amor con su ex. Ahora, dio detalles sobre lo sucedido.

“Tendría para contarte que empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil, y que incluso cómo se había dado la circunstancia se sabía. Y digo ‘se sabía’ porque principalmente quienes lo tenían que saber lo sabían. Y en este caso en particular, hablamos de Coco", comenzó "Caramelito", en diálogo con Intrusos (América TV). En este sentido, explicó que el humorista "siempre supo todo" y supo acompañarla "de una manera amorosa y hermosa".

Con respecto a su reconciliación, confesó que no la creía posible. “Es realidad el tema es que había muchas cosas que seguir hablando, y que la verdad, yo no pensé que tenían posible solución. De hecho, no había tenido solución en ese momento, y hoy estamos reanundando de alguna manera el vínculo y viendo qué se puede arreglar”, reflexionó.

Más allá de la separación, aseguró que con Coco mantienen "una excelente relación". "De hecho, yo trabajo en la radio que él dirige y para mí es hermosa la relación que tengo con él y la que sigo teniendo con él en lo personal y en lo laboral, porque sería una pena que algo malo o feo se interpusiera porque no sería justo para ninguno de nosotros”, concluyó.

Qué dijo Coco Sily sobre su separación de Caramelito

Por su parte, Sily habló con el programa y admitió que se siente muy triste, "cursando la tristeza normal después de una separación". Lejos de mostrarse rencoroso con "Caramelito", aseguró que "es un amor, es un sol y una persona a la que siempre voy a querer". Además, dijo que "no hubo ningún inconveniente ni problema ni es de esas separaciones complicadas”. “Hace poquito tiempo estábamos juntos, pero bueno yo no voy a negar que en ese tiempo descubrí una persona con la cual pensé que íbamos a tener una relación divina. Pero esto no sucedió y está todo bien, son las reglas de la vida”, cerró.