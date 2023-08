Coco Sily habló de su angustia tras la ruptura con Caramelito Carrizo: "Tristeza"

El humorista se mostró angustiado tras su separación. Coco Sily contó cómo atraviesa el duelo después de su noviazgo con Caramelito Carrizo.

Coco Sily habló ante los medios después de su separación de Cecilia "Caramelito" Carrizo y contó cómo vive este duelo. El humorista se había mostrado muy contento y feliz por su noviazgo y evidenció que la ruptura de su vínculo le generó angustia.

Sily y Carrizo comenzaron a salir hace pocos meses y oficializaron su romance ante los medios pocas semanas atrás. A pesar de esa realidad, la relación se rompió debido a una decisión de la conductora de televisión y el humorista contó cómo continúa su relación con su expareja después de la ruptura.

"Estoy cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol, una persona a la que siempre voy a querer. No hubo ningún inconveniente, ni problema, ni nada complicado", comentó Sily en diálogo con Intrusos. Y cerró: "Estábamos juntos hace poco tiempo, pero, en ese tiempo, descubrí una persona, con la cual que pensé que íbamos a tener una relación divina. Eso no sucedió y está todo bien".

Coco Sily contó que su expareja fue quien tomó la decisión de separarse, debido que priorizó su familia. "Una realidad difícil, con mucho acontecer, con muchas cosas que le pasó en los últimos años. Es súper entendible lo que está viviendo... un matrimonio de tantos años. Estamos todos sorprendidos, pero no hubo ninguna discusión. Como dos personas adultas evaluamos la situación. Yo decidía dar un paso al costado", cerró el cómico.

Fuerte acusación de Analía Franchín a Caramelito Carrizo

"No quiero ser mala, pero es como un yogur. Perdón, chicos, con todo lo bien que me cae Caramelito. El exmarido entró en desesperación porque la vio bárbara con otro, entonces ella vuelve. Pobre, en dos meses va a pasar lo mismo y Coquito ya va a estar lejos. Creo que Cecilia se equivocó", sostuvo Analía Franchín en A la Barbarossa, ciclo donde trabaja como panelista. Y sumó: "En tres meses el marido le va a decir que se equivocó. Si no fuera Cecilia diríamos ‘qué turra, cómo lo usó a este para darle celos al anterior y ahora lo dejó llorando con el corazón roto. ‘Qué zorra’, hubiéramos dicho".

La palabra de Coco Sily cuando confirmó su romance con Caramelito

El comediante se mostró contento cuando dio a conocer la noticia de su romance con Caramelito, hace poco más de un mes. "Fue muy hermoso lo que nos pasó. Ella vino a Noche de mente como invitada, nos pusimos a charlar. Nos conocíamos obviamente pero no éramos amigos, solo del medio, de vernos. Yo respetaba mucho su última etapa periodística que me había llamado mucho la atención lo bien que laburaba", contó en aquel momento.