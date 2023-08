Se conoció el tercero en discordia entre Caramelito y Coco Sily

La periodista Pía Shaw reveló la identidad del tercero en discordia entre Coco Sily y Cecilia "Caramelito" Carrizo, quienes después de tres meses y medio dieron por terminado su amor.

Después de tres meses y medio de relación, el amor entre Coco Sily y Cecilia "Caramelito" Carrizo se terminó y el mundo del espectáculo todavía se encuentra confundido por la ruptura tan repentina y procesando la noticia, dado que las figuras se habían mostrado muy enamoradas. Al baldazo de agua fría sobrevino la revelación del implicado que habría actuado como tercero en discordia y habría logrado quebrar el noviazgo.

Quien arrojó el nombre del tercero fue la periodista Pía Shaw en el magazine A la Barbarossa (Telefe), tras hacer un repaso de la ruptura que entristeció a periodistas de espectáculos y seguidores de las figuras que pocos hubiesen imaginado juntas. "Lo que pasó es que pesó mucho más los 25 años de matrimonio de Cecilia con Damián. Esto lo hablé con Coco esta mañana y estoy autorizada a contar", informó Shaw en Telefe.

La periodista contó que Coco asegura haber tenido una relación muy linda con Carrizo y que ella fue quien tomó la decisión de la ruptura: "Nunca se mintieron. Se hablaron de frente, Cecilia le contó a él lo que estaba pasando, que era una vuelta con Damián". "Caramelito" volvió con su expareja, padre de sus hijos, con quien estuvo casada durante 25 años. Coco señaló que a su expareja le pesó más su historia con Damián Giorgiutti que los tres meses y medio de relación que tuvo con él y por eso decidió ser clara y terminar su vínculo.

Analía Franchín, fiel a su estilo picante, lanzó una fuerte conjetura sobre lo ocurrido en la vida de Coco y Cecilia. "Creo que ella se equivocó. El exmarido entró en desesperación porque la vio bárbara con otro, entonces vuelve y ojalá que no, pero en dos meses va a pasar lo mismo y Coquito va a estar lejos", sentenció.

Qué dijeron Coco Sily y Caramelito cuando confirmaron su romance

"Con Coco nos conocemos hace muchos años porque los dos trabajamos en el medio. Nunca habíamos tenido algo en común. Nunca habíamos trabajado juntos. Alguna que otra vez nos habíamos cruzado. Ahora se dio que yo fui a su programa de la TV Pública", contó la conductora de TV. Sily le ofreció a Carrizo trabajar en la radio que dirige y así comenzó a darse la relación. Por su parte, Sily relató: "Estamos hace un tiempo juntos con Cecilia. Estamos saliendo, no sé cómo se dice. No sabría cómo definirlo. Soy el hombre más feliz del mundo porque Ceci es una mujer increíble. Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos".