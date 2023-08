El sorpresivo dardo de Coco Sily para Caramelito tras su separación: "Tiene cosas"

Coco Sily soltó una contundente declaración sobre "Caramelito" Carrizo, tras su inesperado anuncio de separación.

Coco Sily hizo un llamativo descargo sobre su separación de Cecilia "Caramelito" Carrizo, con quien llevaba apenas tres meses de relación. A pesar de que todo parecía marchar bien, de un día para el otro las dos figuras sorprendieron a todo el mundo de la farándula al anunciar su ruptura. Más tarde se supo que la actriz fue quien tomó la decisión de regresar con su exmarido, con quien había estado en pareja desde hace más de 25 años. En este contexto, el humorista dio detalles desconocidos sobre su separación.

"Caramelito" admitió que se separó para darle una nueva oportunidad al amor con Damián Giorgiutti, quien meses atrás la había dejado. Coco se mostró muy comprensivo con la situación y aseguró que no le guarda ningún rencor, a pesar del gran dolor que le generó. Sin embargo, ahora deslizó un "palito" para la actriz.

Al ser consultado al respecto, Coco confesó, en diálogo con Intrusos (América TV), que está cursando "la tristeza normal después de una separación". "Pensé que íbamos a tener una pareja divina", se lamentó. Además, aseguró que "ella es un sol" y que "no hubo ningún inconveniente", a pesar de lo fugaz que fue su relación.

No obstante, reconoció haber desarrollado sentimientos muy profundos por la actriz. "No voy a negar que en ese tiempo me enamoré, pensé que íbamos a tener una pareja divina y eso no sucedió. Ella tomó la decisión, le pasaron muchas cosas en los últimos años. Es entendible, fue un matrimonio de muchos años", reflexionó.

Por último, soltó una contundente declaración sobre la manera en la que "Caramelito" se vincula con las personas: "Tiene cosas para recomponer, para sanar, y ojalá le pase porque es una mujer increíble. Ella plantea una situación que está viviendo, yo lo entiendo y doy un paso al costado. Le deseo lo mejor del mundo".

Cinthia Fernández derrapó y destrozó a Caramelito: "Turra"

Cinthia Fernández se metió en la polémica por la separación de Coco Sily y "Caramelito" y apuntó directamente contra la actriz, a quien acusó de haber utilizado a Sily para darle celos a su exmarido. La panelista se dirigió a su cuenta de Twitter, donde citó una noticia de Ciudad, titulada "¡Mirá! Analía Franchín, muy picante sobre la separación de Coco Sily: 'Si no fuera Caramelito, diríamos 'qué turra'", en referencia a los dichos de Analía Franchín sobre Carrizo. Fernández coincidió con su colega y agregó un filoso mensaje: "Jajajaja, cómo te banco Franchín, yo lo digo, es una turra”.