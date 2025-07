La fuerte denuncia a Nahuel Gallardo por racismo en Ecuador: "Me dijo mono"

Nahuel Gallardo fue acusado de insultos racistas en Ecuador y la víctima dio detalles del hecho en la cancha.

El hijo mayor de Marcelo Gallardo, Nahuel Gallardo, fue acusado de realizar insultos racistas luego del empate entre Deportivo Cuenca y Delfín Sporting, por la jornada 20 del torneo de Primera División de Ecuador y el exjugador de River Plate podría ser investigado por las autoridades de la liga.

Eddie Guevara, jugador del Deportivo Cuenca que recibió los agravios, contó las palabras que le habría dedicado, en plena cancha, Gallardo: "Mi marca, el número 5 del Delfín, me dijo 'negro, mono", no estamos para eso en esta actualidad".

Por otro lado, el futbolista del conjunto "Morlaco" deslizó que no descarta iniciar acciones legales contra el exjugador de Sarmiento y agregó: "Hay que hacer una buena denuncia, estamos locos. Hay que tener un poco de empatía, con temas de racismo no creo que sea la línea más correcta".

Incluso, Guevara expresó que intentó hacer saber los hechos a las autoridades, pero reconoció que no obtuvo respuestas de ellos. "A la comisaria del partido se lo dije, pero me dijo 'no puedo hacer nada porque el árbitro es el que está adentro y lo ve'. Yo se lo dije al árbitro una, dos, ¿hasta cuándo?", manifestó.

"Tengo mi cabeza fuerte y sé como es el fútbol, pero me mantengo fuerte. Si tuvo las pantalones para decirlo, que se haga cargo y si hay una sanción que lo hagan", concluyó el ecuatoriano, que comentó que seguirá atento al caso.

Hasta el momento, la organización del fútbol de Ecuador no emitió ningún comunicado oficial sobre si investigará lo que ocurrió el pasado fin de semana. Para que ello ocurra, el árbitro del partido deberá incluir en su informe del partido, algún dato que corrobore la denuncia del futbolista de Delfín.

Ni Gallardo ni su entorno emitieron una respuesta sobre el hecho. Según fuentes periodísticas ecuatorianas, personas cercanas al argentino, de 26 años, señalaron que no realizará declaraciones hasta que no exista una postura oficial de la liga o de la Justicia. El club Delfín tampoco ha realizado un comunicado sobre lo sucedido.

Cabe recordar que Gallardo recaló en Delfín a comienzos del 2025 y firmó contrato hasta diciembre de dicho año, luego de un paso breve por Independiente Rivadavia de Mendoza y, anteriormente, por Sarmiento de Junín. En lo que va de la temporada, el lateral izquierdo lleva disputados 16 partidos en los que, ne varios de ellos, se ha desempeñado como volante central.

