Camila Lattanzio mostró los polémicos mensajes que Maxi Giudici le mandó

Camila Lattanzio mandó al frente a Maxi Giudici y mostró en vivo sus chats privados con el cordobés.

Camila Lattanzio es una exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) que durante las últimas horas estuvo en boca de todos los programas de espectáculos, en medio del enfrentamiento que tiene con Juliana Díaz y Maxi Giudici. La polémica comenzó cuando Juliana contó que su relación con el cordobés terminó porque le encontró chats sospechosos con Camila. Más tarde, la joven aclaró que ella no tuvo nada que ver, sino que fue Maxi quien intentó seducirla. Para comprobar esto, mostró capturas de pantalla de las conversaciones, y en una de ellas se pueden ver los insistentes mensajes que Giudici le envió.

El escándalo se desató cuando Juliana contó que pasó algo entre Maxi y Camila mientras estaban en pareja, y que por esa razón decidieron terminar su relación. Tras las fuertes críticas que recibió, Lattanzio rompió el silencio y evidenció que fue el "hermanito" quien le envió mensajes sugerentes. Por todo esto, mostró al aire en un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) los mensajes que "El Pela" le mandó.

"Esto fue el miércoles a las 21:37. Él la va llamando y le dice de todo. La llama, la llama, la llama, le manda un audio, la restringe...", comenzó diciendo Rodrigo Lussich, el conductor del programa, mientras mostraba en pantalla un fragmento de la conversación. En el chat, se puede leer a Giudici diciéndole: "¿Qué hiciste? Sos lo peor de lo peor. Me mataste la vida. Ojalá tengas lo que te merecés". Debajo, se puede ver que le dejó múltiples llamadas perdidas, seguiadas de mensajes como "respondé".

"Lo que pasó con Maxi siempre fue por parte de él. El que me tiró onda fue él, no es que yo lo agarré. Yo fui buena amiga (con Juliana) y dije 'me alejo', lo bloqueé, lo restringí de todos lados. El mismo día que pasó todo, él me mandó mensajes puteándome, diciéndome que era todo mi culpa", relató Camila. "A mí solamente Juli me llamó, yo agarré y le dije la verdad. Me decía que le cagué la vida, que soy una hija de puta, un montón de cosas insultándome. Menos mal que no le respondí nada", sumó.

Y mirando a cámara, le dijo a la joven, quien publicó tweets acusándola de haber contado todo para llamar la atención de los medios: "Juli, ya que te tengo acá te respondo, porque desde lo que pasó ayer, yo no quiero ser más tu amiga. ¿Que quiero buscar fama? La que dio el nombre fue ella, ella fue la que quiso dar una nota y en vez de solo decir que Maxi le fue infiel, dijo 'me separé por encontrar chats con Cami'", argumentó.

"O sea, ella quiso la portada y me metió a mí. Yo estaba en otra, ella me metió a mí y nadie salió a aclarar, me ensuciaron, me putearon en la calle... No tengo por qué. Soy una piba que tiene códigos", siguió. "Yo la cubrí, ella me llama el mismo día y me dice 'por favor, Cami, no digas nada'. Me levanto y tengo 50 mil mensajes puteándome. Nadie salió a aclararlo y digo 'bueno, lo salgo a aclarar yo', porque a mí me están ensuciando", sumó, indignada. Luego, mostró en pantalla el chat en el que Juliana le pide: "Vos negalo por favor, porque salió a decir que nunca me lo dijo".

Los furiosos tweets de Juliana Díaz contra Camila Lattanzio

En medio de la polémica, Juliana se dirigió a su cuenta de Twitter y escribió: "Otra muerta que no sabe de dónde resurgir y dice que yo le conté a la prensa y acto seguido dice que yo le dije ‘negalo’, ¿no es contradictorio? No te hagas la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva, pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. ¡De terror! Y por cierto tu historia fue cambiando".

Más tarde, escribió otro furioso descargo contra su excompañera de la casa: "Me tienen re podrida, todos falsos, quilomberos. Nadie viene y te dice algo como una buena persona detrás de cámara o un teléfono, a todos les importa más figurar y destilar mierda que la empatía para con uno".