El desesperado pedido de ayuda de la ex Gran Hermano Camila Lattanzio: "No me deja salir"

Camila Lattanzio realizó un sorpresivo posteo en sus redes sociales que alertó a sus seguidores y al mundo del espectáculo en general. El desesperado pedido de la exparticipante de Gran Hermano que luego fue eliminado.

Camila Lattanzio preocupó a todos luego de hacer un desesperado pedido de auxilio a través sus redes sociales. La exparticipante de Gran Hermano utilizó su cuenta de Instagram para comunicarse con sus seguidores, pero minutos más tarde borró el posteo que de igual manera fue difundido por un programa de espectáculos.

A través de sus historias de Instagram, Camila Lattanzio realizó un grave pedido de ayuda que sorprendió al mundo de la farándula. "Hola chicos, por favor, estoy encerrada en casa de mi ex. Él fue el que me robó. Está viniendo la policía pero no me deja salir", escribió la joven que participó de la edición 2022/23 de Gran Hermano.

En el posteo, anexó el perfil de su expareja que está verificado y se llama Matthew Coconi, cuyo nombre de usuario es @khenzzi. La publicación fue eliminada a los pocos minutos y la cuenta oficial de Twitter de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV, hizo una captura de pantalla.

"Cami Lattanzio denuncia a su ex", escribieron. Por lo que se puede observar, la expareja es un reconocido streamer de Twitch que de hecho estuvo en la Coscu Army Awards, el evento que organiza Martín "Coscu" Pérez Disalvo. "Me está amenzando con que me va a hackear las cuentas. Por favor, la gente que ya conoce a este tipo denuncien", concluyó la ex Gran Hermano, que no expuso ningún otro detalle sobre cómo se encuentra desde que eliminó la historia de Instagram.

Coti se quebró y contó la verdad sobre cómo se vive en Gran Hermano: "Es horrible"

Pasada la última y exitosa temporada de Gran Hermano, muchos exparticipantes ven como se les diluye la fama y sus sueños de éxito mediático. Una de las afortunadas que pudo hacer un recorrido post reality fue Coti Romero, quien firmó para ser una de las participantes del Bailando 2023 a pesar de su reciente separación de Alexis "El Conejo". Ahora, la correntina se animó a hablar de las secuelas que le dejó el programa y se mostró angustiada al contar su historia.

Invitada a Intrusos (América TV), Coti respondió a las preguntas de Flor de la V y su equipo sobre su traumática separación de "El Conejo" y reveló: "Para mí fue lo más complicado (la separación). A veces amago con mandarle mensajes pero los borro. Estoy enamorada de él pero siento que tengo muchísimos problemas todavía (...) Yo no quiero eso para él, porque sé que le voy a hacer mal así y yo no quiero que él esté mal. Quiero poder sanar y si algún día se da poder estar con él o con cualquier otra persona sin hacerle daño".

"Ustedes me ven así pero cuando yo tengo ataques de pánico es horrible, es díficil y no quiero que una persona esté a mi lado conmigo así y sufra todo eso. Él tampoco está bien. Si ninguno está bien no es tan fácil", agregó, a pesar de los intentos de los panelistas por incentivarla a reflotar el vínculo.