Estados Unidos quiere el control total de las exportaciones de petróleo de Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este miércoles que la intención del gobierno de Donald Trump en un futuro cercano es controlar todos los envíos al exterior del petróleo de Venezuela.

Lo dijo en medio de la escalada que impulsa Trump sobre el país sudamericano luego del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de conocerse este miércoles que Estados Unidos tomó dos buques petroleros de bandera rusa, uno en el Océano Atlántico y otro en el Caribe.

El funcionario señaló en un evento energético organizado por el grupo financiero Goldman Sachs que se desarrolló en Miami que la Casa Blanca quiere “controlar de manera indefinida” las exportaciones de crudo venezolano. Además, no descartó que Estados Unidos también se haga del control total de la producción, no sólo de los buques que salen del país sudamericano.

“Vamos a comercializar el petróleo de Venezuela, primero el almacenado de respaldo y, luego, indefinidamente. En adelante venderemos la producción de Venezuela en el mercado”, según indicó CBS News y NA.

Además, el secretario de Energía de Trump afirmó sobre Venezuela: “A medida que avancemos con el Gobierno, permitiremos la importación de piezas, equipos y servicios para evitar que la industria colapse, estabilizar la producción y luego, lo más rápido posible, comenzar a verla crecer nuevamente”. Para aumentar la producción de petróleo en Venezuela se necesitan miles de millones de dólares.

Las declaraciones de Chris Wright van en el mismo sentido del mensaje por la red social X del propio Trump que difundió el martes, cuando afirmó que en los próximos días Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para que Estados Unidos lo venda a valor de mercado y controle las ganancias.

Venezuela, Estados Unidos y China

Si bien Venezuela lidera el ranking de países con mayores reservas de crudo del planeta con 300.000 millones de barriles, la producción de ese país viene cayendo en los últimos años. Luego del pico de 3,5 millones de barriles diarios de petróleo (bdp) entre 2005 y 2007, en la actualidad los volúmenes se redujeron hasta dos tercios.

A fines de 2025, Venezuela produjo aproximadamente 1,1 millones bdp. De ese volumen exporta alrededor de 800.000 bdp. La gran mayoría del petróleo venezolano van a China. Se estima que alrededor de 600.000 bdp. Mientras que 150.000 bdp van a Estados Unidos y una parte menor va hacia Cuba. Al menos estos eran los volúmenes y los principales destinos del petróleo venezolano antes de la intervención y bombardeo del gobierno de Trump.

¿Por qué EE.UU. quiere el petróleo de Venezuela si es el mayor productor mundial?

Además de una razón geopolítica de apartar a China del mercado petrolero venezolano, también hay una explicación energética para que Estados Unidos quiera controlar más barriles de Venezuela.

Gracias al shale (petróleo y gas no convencional), en los últimos 15 años Estados Unidos se convirtió en el principal productor de petróleo del mundo. Sin embargo, necesita importar crudo pesado (le compra a Venezuela y también a Canadá y México, entre otros países).

A diferencia del petróleo liviano que se produce en la formación Vaca Muerta en la Argentina, el crudo venezolano es pesado. Es decir, tiene mayor contenido de azufre. Buena parte del parque de refinación de petróleo de Estados Unidos está adaptado para procesar crudo pesado para luego convertirlo en gasolina y otros derivados.

Precio

Por el momento, el mercado energético internacional interpreta que el nuevo escenario en Venezuela no implica grandes cambios en la oferta y la demanda a nivel mundial.

El precio internacional del barril de petróleo se mantiene en la misma tendencia que en días anteriores. El crudo tipo Brent, que cotiza en Londres (es de referencia para la Argentina, por ejemplo), se ubicaba en los 60 dólares antes de la captura de Maduro el sábado 3 de enero y este miércoles cerró en el mismo valor.

Lo mismo ocurre con el barril WTI, que es un tipo de petróleo que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Antes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas y otras zonas de Venezuela se mantenía entre los 56 y 58 dólares, al igual que en el cierre de este miércoles 7 de enero.