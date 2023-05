Grave denuncia contra Camila Lattanzio de Gran Hermano: "Chorra total"

Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), y su hermana gemela, Florencia Lattanzio, fueron gravemente acusadas y escrachadas en las redes sociales. Todo comenzó cuando una emprendedora de Instagram contó que las dos hermanas la estafaron con varios de sus productos. A causa de este acto de irresponsabilidad, perdió una gran cantidad de dinero que nunca pudo recuperar. Además, aseguró que no se hicieron cargo de la situación y que ni siquiera se disculparon.

La joven, dueña del emprendimiento de Instagram My Little Pet, dedicado especialmente a la confección de prendas para mascotas, había pactado un canje con Camila: darle un abrigo para su chanchito a cambio de que le sacara fotos y las publicara en sus redes sociales, etiquetando a su marca. Sin embargo, Lattanzio nunca tomó aquellas fotos que había prometido y, después de muchas excusas, dejó plantada a la emprendedora y a una fotógrafa.

"Hola. No quería llegar a esta instancia, pero no da más esta historia. El día 7 de marzo, se contacta conmigo Flor Lattanzio, hermana de Camila (exparticipante de Gran Hermano), y me propone un canje para su chanchito Thor", comenzó la joven en su descargo, publicado en su cuenta de Instagram. "Acepté su propuesta, preparamos todo a medida y, con mucho esfuerzo, terminamos de confeccionar las seis prendas pedidas", siguió.

Y explicó que, después de varios días de haberle dejado los productos en su domicilio, las dos hermanas se borraron. "Pasaba el tiempo y no tenía historias ni novedades sobre el book, mucho después de que haya terminado el programa y las historias ya no tendrían la misma repercusión. Entonces, les propuse contratar una fotógrafa, haciéndome cargo de los gastos, y encontrarnos para hacerlo (hasta incluso me ofrecí a buscarlas para que puedan asistir)", amplió.

Luego, la joven les propuso ir a Luján junto con una fotógrafa el sábado 29 de abril, pero las dos hermanas la dejaron plantada. "Todas estas horas de espera, se las tuve que abonar a la fotógrafa de mi bolsillo. Además, tuve que dejar de asistir a una clase de la universidad por esto. Por la tarde, vi cómo Florencia vio una mención en Instagram que subí, comenzaron a hacer un vivo y Camila subió historias a Instagram. Todo esto sin enviarme ni una disculpa por hacerme perder tiempo y dinero", se quejó.

Al ver que la exintegrante de Gran Hermano no le respondía ningún mensaje en las redes sociales, probó comunicarse con Florencia, pero una vez más, no hubo respuesta alguna del otro lado. "A la madrugada, me llega un mensaje de Camila por Instagram pidiendo disculpas pero nunca haciéndose cargo de sus actos o reprogramando una fecha", cerró la emprendedora. Junto a su descargo, adjuntó las capturas de pantalla de sus conversaciones con las jóvenes, quienes fueron fuertemente repudiadas en las redes sociales.

"A esta emprendedora la hicieron perder tiempo y plata con un canje que hicieron a Camila de GH, que nunca subió. Chorra total junto con la hermana, nunca hagan canje con personas como ella que les va hacer perder plata, nomás", señaló una usuaria de Twitter. "No cumplieron con nada. Soy clienta de Vel hace años y no se merece esto", sumó otra persona.

