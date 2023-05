La grave acusación que pone a Alfa de Gran Hermano contra las cuerdas: "¿Qué está buscando?"

Walter "Alfa" Santiago enfrenta una acusación que lo descolocó por completo. El comentario que recibió el exparticipante de Gran Hermano.

Walter "Alfa" Santiago se encuentra en el ojo de la tormenta tras la reciente acusación por parte de una figura del espectáculo. Se trata de Nancy Pazos, quien brindó declaraciones en torno a un encuentro que tuvo con el exparticipante de Gran Hermano en el autódromo y aprovechó para realizar comentarios contundentes.

En diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Nancy Pazos fue interceptada para hablar de uno de los que participó de la edición 2022/23 del reality show de Telefe. Al principio, se presumía que la periodista sabía algo sobre un presunto romance de "Alfa" con la esposa del expiloto de automovilismo "Cocho" López.

En cambio, la nota dio un giro inesperado luego de que Nancy hable de la relación amorosa que tiene con Delfina Wagner, la joven que tiene 41 años menos que él. "Me hace ruido, chicos, cuando fue todo el tema de Jey Mammón... no vamos a comprar 16 o 14 contra 20 o 19. No tanto por ella, puede tener las decisiones que quiera, pero también uno piensa en él ¿Qué está buscando?", lanzó.

Al mismo tiempo, dijo que también le hizo ruido el cambio de look de la joven. "Que se haya sacado las incrustaciones que tenía en los dientes... vos hacés un montón de cosas para agradar al otro al estilo del otro ¿Cuán compatible es la diferencia de edad? Lo dirá el tiempo", concluyó filosa.

En Telefe se hartaron y le hicieron la cruz a Alfa de Gran Hermano por un motivo impensado

Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano que le dio muy buenos puntos de rating en el transcurso del reality, afronta una situación incómoda. En las últimas horas, se conoció que las autoridades de Telefe tomaron la drástica decisión de hacerle la cruz en uno de los programas que salen al aire.

Al parecer, los directivos del canal de las tres pelotitas se cansaron de "Alfa". Según indicó La Pavada del Diario Crónica, el hombre de 61 años estaba a punto de sumarse al programa de A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa.

Sin embargo, y a raíz de la confirmación de Walter en el Bailando por un Sueño (América TV), que conducirá Marcelo Tinelli, Telefe optó por darlo de baja no sólo porque se marcha a un programa que es competencia sino también por otro particular motivo. De acuerdo a lo que precisaron, "'Alfa' es difícil de conformar, y sus conversaciones eternas no lo harían muy digerible para el formato matutino".

Por lo tanto, y frente a este escenario complejo, es poco probable que "Alfa" siga vinculado a Telefe, donde los ex participantes de Gran Hermano 2022/23 tuvieron que firmar un contrato de exclusividad previo al ingreso al reality.