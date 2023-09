Camila Homs dijo lo que nadie sabe de su relación con Rodrigo De Paul: "Un montón"

Camila Homs debutó en el Bailando 2023, por América TV, y se animó a filtrar un detalle inesperado sobre su relación actual con Rodrigo De Paul, que hace poco se separó de Tini Stoessel.

El Bailando 2023 debutó en la pantalla de América TV con la conducción de un Marcelo Tinelli que decidió convocar a diversas figuras e infuencers del mundo del espectáculo y la farándula. Entre ellas invitó a Camila Homs, que curiosamente se animó a decir lo que nadie sabe de su relación actual con Rodrigo de Paul.

El mediocampista del Atlético Madrid y de la Selección Argentina se separó a principios de agosto de 2023 de Tini Stoessel, cantante con la que inició una relación justo en plena época del Mundial de Qatar 2022 y después de haber terminado su relación con Homs, con quien inició una dura batalla judicial.

Luego de que Homs bailara con su compañero, Nico Fleitas, los miembros del jurado le pusieron un puntaje a la performance de baile. Y entre ellos, se destacó Ángel de Brito, que tomó la palabra y le consultó acerca de cómo se lleva actualmente con De Paul, que en junio pasado le puso un bozal legal tras conocer que la modelo participaría del Bailando 2023.

Rodrigo De Paul y Camila Homs se separaron a mediados de 2022.

El picante diálogo entre Ángel de Brito y Camila Homs en el que hablaron sobre Rodrigo De Paul

Ángel de Brito: "Escuché decir a Marcelo (Tinelli) decir que tenés una muy buena relación con De Paul. ¿Es así?"

Camila Homs: "Está bien, cordial..."

Ángel de Brito: "¿Del 1 al 10?".

Camila Homs: "Cordial...".

Ángel de Brito: "¿Del 1 al 10?".

Camila Homs: "Un 8".

Marcelo Tinelli: "Le mando un beso a Rodri, que es un amigo. Lo quiero mucho, es un jugadorazo".

Ángel de Brito: "Le mandamos un beso. Ah, un montón... avanzaron un montón, entonces. ¿Hasta dónde podés hablar con él? Porque te había mandado un bozal legal, lo tenías prohibido".

Camila Homs: "Hasta acá, ja".

Marcelo Tinelli: "Hasta el 8, ja".

La impactante revelación de Cami Homs sobre su relación con De Paul: "Limpié"

Camila Homs se separó de Rodrigo De Paul y se convirtió en una estrella de la farándula argentina. La modelo e influencer visitó el programa Mandale fruta y reveló algo desconocido sobre su relación con el futbolista del Atlético Madrid y la Selección Argentina.

La madre de Francesca y Bautista estuvo en los estudios del streaming República Z y relató algo inesperado acerca del vínculo que mantuvo durante tantos años con el deportista y de sus recuerdos como pareja. La charla se dio luego de pasar unos días de vacaciones con sus hijos en México.

"La semana pasada llegué, hice un viaje de 8 horitas. Dormí 4, las 4 restantes dije '¿qué hago con el celular?'. Empecé a borrar fotos, limpié", contó Homs. "¿Limpiaste fotos de tu ex?", le consultó con temor Sofía Jujuy y ella respondió, firme: "No, ya las había limpiado". Luego, Eleonora Pérez Caressi le consultó si le molestaba que le sigan hablando de su ex. "Me jode que me sigan preguntando por él. De mi pasado, ya no quiero hablar" subrayó y agregó que guarda los mejores recuerdos. "De lo que me pasó, no me quedo con absolutamente nada malo, saco todo lo bueno. No soy rencorosa, ya está. Pasado pisado", añadió.

"Yo no tenía una carrera estando afuera. Arranqué cuando volví. Me fui con 18 años. En un año y medio fue un tremendo batallón de cosas. Cambié mi forma de pensar, siempre igual fui muy positiva. La vida es tan linda, hay que vivir y disfrutar cada día como si fuera el último. Antes no lo pensaba porque vivía como en una burbuja de cristal. Me fueron pasando cosas en la vida y fui creciendo", cerró haciendo una profunda reflexión.