Camila Homs demandará a su abogado por filtrar datos sobre su divorcio con De Paul

Camila Homs iniciará acciones legales contra su abogado por haber filtrado información confidencial sobre su divorcio con Rodrigo de Paul.

Camila Homs inició una denuncia contra su abogado, Ignacio Trimarco, por sus manejos durante su divorcio con Rodrigo de Paul. Según la modelo, el letrado habría filtrado información sumamente confidencial sobre su separación, con el único fin de utilizarla para fines personales y promocionarse en los medios. Por esta razón, Homs le hará un juicio por daños y prejuicios.

“Famosa demanda a abogado. Todo lo que le recrimina esta famosa a su abogado va a llamar la atención. Solo sacamos un extracto porque es muy extensa la denuncia. Dice que la usó para un fin personal y le hace juicio por daños y perjuicios, daño moral y daño psicológico”, anunció Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

Y agregó que la modelo dice que desde el inicio de la relación abogado-cliente, sucedieron hechos que le fueron "poniendo en alerta debido a que sus actitudes no revestían seriedad y compromiso que revestía en lo profesional". En este sentido, Homs afirmó que el abogado divulgaba sus "datos personales e información privada y confidencial que le había brindado para hacer la demanda".

"Hasta la publicación de comunicados de prensa con datos del expediente judicial iniciado o la afirmación expuesta en numerosos programas de televisión respecto de filmaciones que decía poseer de mi persona", señaló Camila. "Ella observa que el doctor estaba interesado en algo que era la promoción de su estudio jurídico, este es el punto. Ella sintió que él la estaba usando para promocionar su estudio jurídico y así hacerse más mediático aún”, sostuvo Lussich.

Por último, el periodista señaló que la ex de De Paul “quiere una indemnización y que todos los honorarios que él reciba los embarguen”. “Él decía que había resuelto la mayoría del acuerdo, pero él ese día, en la puerta de Puerto Madero fue el detonante porque ella dice ‘sólo dos personas sabíamos de esta reunión, ¿cómo se enteró la prensa?’”, recordó Nancy Duré.

Camila Homs confesó detalles explosivos sobre su crisis con De Paul: "Rompí todo"

Camila Homs reveló cómo fue el día en que casi le rompe todo a De Paul, el padre de sus dos hijos, cuando estaban en plena crisis matrimonial. Aunque el futbolista sostiene hasta el día de hoy que no engañó a Camila con Tini Stoessel y que su romance comenzó mucho después, la modelo asegura que le fue infiel y que todavía seguían juntos en aquel entonces.

"No le rompí todo porque soy muy tranquila, así como me ven, y yo creo que las cosas se hablan", contó Homs en ¿De qué Signo Sos? (El Trece), luego de que Virginia Gallardo le preguntara si alguna vez había pensado en destrozarle cosas a una expareja. "La agresividad no va conmigo. Que me aclare las cosas. Si no va, no va. Ok, te respeto, chau, mi amor, vos te lo perdiste. Yo creo que lo posesivo es muy de Sagitario. Yo soy de Sagitario y soy recontra posesiva, y lo que es mío no lo mires, no lo toques. No hagas nada", cerró.