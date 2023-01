El drama que enfrenta Rodrigo de Paul en Madrid: "Están calientes"

El jugador de fútbol atraviesa un duro momento en la ciudad europea. Periodistas argentinos contaron el drama que vive Rodrigo de Paul en el Atlético de Madrid.

Rodrigo De Paul viviría un mal momento en el Atlético de Madrid por la animosidad de los seguidores de ese club deportivo para con el futbolista. El novio de Tini Stoessel habría sido juzgado por los madrileños por una supuesta traición ocurrida antes del Mundial de Qatar.

"Están tan calientes que le pidieron que se busque otro club para mediados de año", reveló Daniel Fava en el ciclo Invasores de la TV sobre la reacción que habrían tenido los españoles ante De Paul. La razón del enojo de los fanáticos del Atlético de Madrid se debería a que el jugador de fútbol no habría dado lo mejor de sí en las últimas semanas antes del Mundial, para guardarse energía y así tener un mejor desempeño con la camiseta argentina.

La Juventus, el Inter y la Roma de Italia serían posible interesados en comprar a Rodrigo De Paul, ya que desde el Atlético estarían buscando el momento para descartarlo. Se habla de la cifra de 35 millones de dólares como el precio del novio de la voz de hits como Miénteme y Bar para ser vendido a otro equipo.

A pesar de esta realidad, el jugador de fútbol se muestra feliz y divertido en diferentes posteos de redes junto con su novia. Hace algunos días, la pareja compartió u video que se volvió viral, donde interpretan junto a amigos ala coreografía de la nueva canción de Tini, en la que colabora con La Joaqui.

Las emotivas palabras de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel en medio del Mundial

De Paul destacó la compañía que su novia le brindó tanto en Qatar como a la distancia y remarcó: "Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", escribió sobre la foto que compartió en la que se lo ve abrazado a Tini y destacó el apoyo que le dio tras la derrota en el primer partido.

"Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más", cerró su posteo.