De Paul tomó una drástica decisión contra Cami Homs por el Bailando

La modelo será una de las participantes de la competencia de baile conducida por Marcelo Tinelli. La medida que tomó el futbolista y la reacción de la influencer.

La escandalosa separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs parecía ser historia del pasado. El futbolista afianzó su relación con Tini Stoessel y la modelo blanqueó su romance con el jugador de Estudiantes José Sosa. Sin embargo, en las últimas horas el mediocampista de la Selección Argentina tomó una decisión que habría enfurecido a la madre de sus hijos.

Homs es una de las confirmadas para el Bailando 2023. La influencer era una de la figuras más codiciadas de Marcelo Tinelli y su producción, de hecho, trascendió que será la famosa mejor paga del reality. Pero la participación de Cami no sería vista con buenos ojos por De Paul.

Al menos así lo demuestra la contundente medida que tomó el futbolista del Atlético Madrid contra su ex pareja: inició una cautelar para que Homs no pueda mencionar su nombre ni el de sus hijos en ningún medio de comunicación.

De acuerdo al documento difundido en Socios del Espectáculo, la modelo “deberá abstenerse de difundir, publicar, divulgar, mencionar, en forma figurada o de cualquier manera, en medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, portales de Internet, plataformas digitales (stream, Twitter, Facebook, Instagram, etc.), cuestiones relativas a expedientes de alimentos, compensación económica, medidas cautelares y conexos existentes entre las partes”.

Además, no podrá hacer referencia a cuestiones patrimoniales, personales, intimaciones, conversaciones privadas, videos, fotografías, audios, mensajes, noticias, imágenes y/o cualquier otro dato o circunstancia, en forma directa o indirecta, respecto de hechos relacionados con los expedientes de familia; respecto del vínculo de De Paul con sus hijos Francesca y Bautista.

Camila Homs planea su venganza contra Rodrigo De Paul

Ante el accionar legal del futbolista, Camila Homs habría activado una nueva estrategia contra su expareja. Así lo informaron en el programa de El Trece y Adrián Pallares se animó a decir: "Tenemos malas noticias para Rodrigo de Paul".

"Los managers de Camila, que son íntimos amigos de Marcelo Tinelli, hicieron los arreglos para que ella esté en el Bailando. Dicen que va a ser nada más por un mes" explicó el periodista y agregó: "Tinelli ya pensaba que Camila iba a hablar de De Paul, de Tini Stoessel. Pero Rodrigo dijo 'no' y le puso un bozal legal".

El panorama hasta ahí era bastante alentador para el futbolista; sin embargo la modelo ya habría encontrado una forma para librarse de la medida cautelar. "El entorno cercano de Camila habría dicho que si ella no puede hablar en el Bailando, que si ella no puede mostrar a los hijos, que si ella no puede mencionar nada, tal vez gente de su familia, tal vez su papá pueda salir al aire en el Bailando. Tal vez pueda ir a la tribuna", indicó Pallares.