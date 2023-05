Irrechazable: la "millonaria" cifra que cobrará Cami Homs en el Bailando

Filtraron detalles del acuerdo que cerró la expareja de Rodrigo de Paul con la producción de Marcelo Tinelli. Pese a las negativas iniciales, la modelo aceptó formar parte del reality,

La vuelta del Bailando por un sueño está a la vuelta de la esquina. Marcelo Tinelli regresará a la televisión con el clásico certamen de baile, que por primera vez estará en la pantalla de América TV. Mientras, termina de cerrar a todos los participantes, el productor ya cerró un acuerdo con El Nueve para grabar su programa en los estudios de esa emisora.

El trato entre las autoridades de ese canal y el expresidente de San Lorenzo no pasó desapercibido y figuras de la talla, como Beto Casella, salieron a criticarlo. "Es raro porque va a venir a canal Nueve a grabar cuando va a estar compitiendo con nosotros", manifestó el conductor de Bendita y aseguró que la convivencia no será sencilla. "Un mago, uno que baila, imitadores de Sandro, todo eso vamos a tener que aguantarlo porque vamos a convivir con el universo Marcelo, va a ser una tortura eso", subrayó.

Sin embargo, el presentador de ShowMatch hace oído sordos a las críticas y está centrado en cerrar los contratos de los famosos que competirán. Algunos de las figuras confirmadas son los ex Gran Hermano Tomás Holder, Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga; Lourdes Sánchez; Mariano Martínez y Camila Homs. De hecho, la expareja de Rodrigo de Paul habría conseguido un trato millonario.

"Camila tiene, según me han contado, el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable", sostuvo Juan Etchegoyen en Mitre Live. La modelo se sintió muy satisfecha con la predisposición que tuvo con ella la producción de Tinelli, pero afirmó que iba a rechazar la propuesta porque le demandaría mucho tiempo. Sin embargo, el dinero que le ofrecieron la habría hecho cambiar su postura.

De todos modos, Homs hizo un arregló por un determinado periodo. "Y lo que me advirtieron también es que no nos imaginemos una Cami por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga 7 u 8 galas y se vaya del certamen", explicó el periodista.

Además, el conductor precisó que su participación en el Bailando 2023 no le generará ningún conflicto con el padre de sus hijos. "Y otra cosa más quiero aclarar: ha salido en varios portales que Camila con este trabajo perdería millones de euros por el acuerdo con Rodrigo (De Paul) y esto no es así, está todo consensuado", sentenció.

El Chato Prada contó detalles del Bailando 2023

Pablo "Chato" Prada, productor y uno de los hombres de confianza de Marcelo Tinelli, reveló detalles sobre la próxima edición del Bailando por un sueño. El marido de Lourdes Sánchez dio un extenso reportaje en el que habló de la inminente llegada del reality, las negociaciones con El Nueve y la grilla de programación de América TV.

"La fecha va a ser en julio. El tema estudios no lo quiero confirmar aún pero estamos hablando con Canal 9 a ver si lo podemos hacer ahí. El Estudio 8 creo que tiene 1.000 metros cuadrados, una altura de 9 metros, dimensiones que siempre utiliza ShowMatch por su esquema de armado", explicó Prada días atrás. Además, remarcó que la cercanía entre los canales es fundamental en el arreglo: "Y nos queda cerca de América. Porque Ángel (De Brito) termina a las 10 y atrás arranca ShowMatch, y Ángel, con Marcela Feudale, tienen que venir al programa también, así es que estar cerca es importante. Ya lo habíamos pensado antes de irnos a Don Torcuato, pero todos decían: 'No, es otro canal, la competencia...'. Pero hoy esas cosas ya tienen que estar superadas"

"Esto es trabajo para todos y es la posibilidad de que estemos en nuestro rubro generando programas, y que se mueva la parte comercial. Nosotros somos defensores de ese modelo de la tele abierta, es lindísima. Se respira una cosa muy interesante", sostuvo, en diálogo con Infobae. "¿Se acomoda la grilla pero no hay levantamientos de programas?", quiso saber la entrevistadora. "No hay levantamientos ni nada. Es un placer trabajar en América. Se trabaja con mucha libertad. Con mucho entusiasmo. No se va nadie, se quedan todos", afirmó el productor de LaFlia.