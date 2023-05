Filtran el fuerte rechazo de Camila Homs a Marcelo Tinelli: "Grasa"

La expareja de Rodrigo De Paul habría despotricado contra Marcelo Tinelli. Adrián Pallares reveló el verdadero motivo por el que la joven rechazó al conductor de Bolívar.

Camila Homs le habría dicho que no a Marcelo Tinelli por una insólita razón que podría haber molestado mucho al conductor bolivarense. La madre delos hijos de Rodrigo De Paul ninguneó al periodista que hoy es una de las cabezas de América TV.

Nancy Duré y los panelistas de Socios del Espectáculos aseguraron que el conductor oriundo de Bolívar no estaría conforme con los participantes que tendrá la primera edición de Bailando por un sueño en América TV, ya que pretendía primeras figuras y no las habría conseguido: "Lo que está haciendo es un Bailando outlet. Con todo el cariño que les tengo, pero las figuras como Holder y demás no son las que Tinelli quería para el show", soltó la periodista.

"Vamos a decir por qué Camila Homs no quiere estar en el bailando. Le dijo a toda la gente a su alrededor que era un programa grasa. Es un textual de Camila Homs. Por eso digo, si Camila Homs se va bajando, de ahí para arriba chicos", comentó Pallares en el ciclo que conduce junto a Rodrigo Lussich. Éste último informó que Tinelli no habría conseguido aún un estudio con las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar su reality show.

Viviana Canosa fulminó a Marcelo Tinelli con una fuerte denuncia

"Debe un montón de guita. No sé dónde va a ir. Yo no sé cómo la gente debe guita y puede ir caminando por la vida como si nada. Esa es la parte en la que me enojo", denunció Canosa en diálogo con el cronista de Socios del Espéctáculo, en alusión a los pagos que adeuda Tinelli a sus empleados de años anteriores. Y agregó: "No tengo nada personal con Marcelo, que lo conozco hace 20, 30 años. Pero la verdad que deberle plata a la gente, empezar un programa y no pagarle a los que les debía. Acá le debe plata a todo el mundo. No tengo nada personal, pero dale".

Canosa sale al aire en LN+ desde los estudio de La Corte, donde donde también lo hizo Tinelli en los últimos años con el Bailando. La periodista afirmó que el conductor no podría trabajar más allí debido a al mirada de sus exempleados. De hecho, mostró que una de las paredes del establecimiento tiene pintada la inscripción "Tinelli traidor".