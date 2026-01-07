El líder de los separatistas de Yemen huye y evita las conversaciones en Riad para abordar la crisis

Un vehículo militar es transportado en Adén

El ‍líder de los separatistas del sur de Yemen huyó el miércoles a un destino desconocido, tras no presentarse a un vuelo a Riad para mantener conversaciones ‍sobre la crisis que ha provocado ⁠una grave disputa entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

La decisión frustró las esperanzas de una rápida resolución de la reciente agitación en el sur de Yemen, que puso de manifiesto una profunda división entre las potencias del golfo Pérsico y fracturó la coalición que lucha contra los hutíes, alineados con Irán, en una guerra civil que dura ya más de una década.

Turki al-Maliki, portavoz de la coalición respaldada por Arabia Saudí, anunció en un comunicado la desaparición de Aidarous al-Zubaidi, líder del Consejo de Transición del Sur (CTS) de Yemen.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un vuelo que ‌transportaba a un gran número de altos dirigentes del grupo separatista había ⁠partido tras un retraso de más de tres ⁠horas sin Zubaidi, dijo Maliki, y no había información sobre su paradero.

Durante el retraso "surgieron informaciones que indicaban que había desplazado grandes fuerzas", añadió Maliki, que señaló "llamamientos a la movilización y ‍desplazamiento y armamento de facciones con armas ligeras y medias".

El CTS no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre el paradero de ⁠Zubaidi.

ALTA TRAICIÓN

La declaración se produjo en el contexto ‌de los esfuerzos por poner fin a los enfrentamientos que estallaron el mes pasado entre el CTS, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, y el Gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí.

Zubaidi tenía previsto viajar a Arabia Saudí días después de que el Gobierno yemení dijera que había pedido a Riad que acogiera un ‌foro sobre la ‌cuestión del sur.

Tras su desaparición, no está clara la situación de esas conversaciones.

El Consejo Presidencial, respaldado por Arabia Saudí, despojó a Zubaidi de su condición de miembro y lo remitió a la fiscalía por cargos que incluyen alta traición, informó la agencia estatal de noticias SABA.

La decisión, emitida por el presidente ​del consejo, Rashad al-Alimi, acusaba a Zubaidi de incitar a la rebelión armada, atacar a las autoridades constitucionales y cometer abusos contra civiles en el sur de Yemen.

Arabia Saudí y EAU intervinieron por primera vez en Yemen hace más de una década, después de que los hutíes tomaran la capital yemení de Saná en 2014.

Al año siguiente, EAU se unió a una coalición respaldada por Arabia Saudí en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente.

El Consejo de Transición del Sur, creado ‍en 2017 con el respaldo de EAU, se unió a la coalición gubernamental.

Durante años, ha formado parte de dicho Gobierno, que controla el sur y el este de Yemen y cuenta con el respaldo de los países del golfo Pérsico.

Sin embargo, el mes pasado las fuerzas del CTS se apoderaron repentinamente de franjas de territorio, cambiando el delicado equilibrio de poder ​y enfrentando a Arabia Saudí con EAU.

EAU retiró sus fuerzas de Yemen bajo la presión de Arabia Saudí, que consideraba el avance sureño en sus fronteras como una amenaza para su seguridad ​nacional.

El miércoles, la coalición saudí también dijo haber llevado a cabo ataques aéreos preventivos limitados en la provincia meridional de Al-Dhalea, lugar de nacimiento de Zubaidi, tras ⁠vigilar los movimientos de las fuerzas armadas que habían abandonado sus campamentos.

Fuentes nacionales y del CTS informaron de más de 15 ataques en la provincia.

Con información de Reuters