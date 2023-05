Se confirmó quién acompañará a Coti en el Bailando y Moria sorprendió con una picante reacción

Moria Casán reaccionó muy picante a la confirmación del bailarín que acompañará a Coti Romero en su participación en el Bailando por un sueño. Qué dijo La One.

En LAM confirmaron quién será el bailarín de Coti Romero en el Bailando que pronto llegará a América TV, pero fue la picante reacción de Moria Casán lo que sorprendió a todos. "A domar a la pareja", escribió La One, que volverá a ser parte del jurado de la competencia que conduce Marcelo Tinelli y que desembarcará en una nueva señal tras años de éxitos en El Trece.

Cada vez falta menos para que comience el Bailando por un sueño en la pantalla de América TV y empiezan a definirse las parejas que bailarán en la pista más famosa del país. Con el jurado compuesto por Moria Casán, Ángel de Brito, Pampita y Marcelo Polino ya confirmado, Marcelo Tinelli y su producción avanzan a paso firme en los famosos que buscarán coronarse en uno de los formatos más exitosos del conductor nacido en Bolívar.

En ese sentido, Coti Romero estuvo como invitada durante toda la semana en LAM y fue en el propio programa de Ángel de Brito que confirmaron que la correntina formaría parte del nuevo Bailando, donde estará acompañada por Maxi Diorio. La ex Gran Hermano le dio like a la publicación del ciclo de América TV, lo que le valió un fuerte ataque en redes sociales por aceptar la propuesta sin su novio Alexis Quiroga.

"¿Y cómo no le voy a dar like? Si es mi sueño. Yo pedí estar con él pero no se puede. Igual, si no se alegran por mí, por algo es", disparó filosa la correntina. Pero lo que nadie esperaba fue la reacción de Moria Casán, quien se volcó a su cuenta de Twitter para opinar sobre la pareja que formarán Coti y Diorio en el Bailando.

"Podría pero que Maxi la haga bailar a Coty no a su bulto. Please que a esta altura ya debe tener vida propia", analizó filosa La One. Fiel a su estilo, Moria Casán cerró su publicación bautizando a la nueva pareja: "A domar a la pareja COTYBULL".

Tinelli confirmó el regreso del formato más querido por los fanáticos de ShowMatch

Marcelo Tinelli está ultimando detalles para el ansiado regreso de Bailando por un sueño y Showmatch, los dos realitys conocidos por todos que tendrán su emisión por América TV. El "Cabezón" se encuentra con las grabaciones de los bailarines y los participantes famosos, pero en las redes sociales se filtró bajo qué formato se desarrollará el programa, situación que ilusionó a los fanáticos.

En medio de negociaciones con participantes famosos como Tomás Holder, Mariano Martínez, Lourdes Sánchez, Coti Romero, "Conejo" Quiroga, entre otros, Tinelli abrió la convocatoria para bailarines profesionales y no profesionales. En este contexto, se reveló cuál será el formato del programa y tiene que ver con la participación del jurado que estará conformado por Moria Casán, Marcelo Polino, Ángel De Brito y Pampita.

Es que en las ediciones anteriores, Bailando por un sueño tenía el voto digital en los jurados pero esto no sucederá más. "Lo logró Marcelo Tinelli: este año vuelven las paletas en el Bailando 2023 y no habrá votación digital", filtró el periodista Agustín Rey a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, se volverá a ver la tensión que generaba el uso de las peltas para que el jurado marque el puntaje a la dupla de bailarines. "Se van a actualizar varios memes con la vuelta del Bailando", expresó otro periodista que se hizo eco de la decisión tomada por Tinelli y su equipo de producción.