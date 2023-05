La impactante revelación de Cami Homs sobre su relación con De Paul: "Limpié"

La modelo habló de su relación con el futbolista y contó un detalle desconocido de su separación.

Camila Homs se separó de Rodrigo De Paul y se convirtió en una estrella de la farándula argentina. La modelo e influencer es cada vez más requerida, al punto que Tinelli la quiere en Bailando 2023, y durante su visita al programa Mandale fruta reveló algo desconocido sobre su relación con el futbolista del Atlético Madrid.

La madre de Francesca y Bautista estuvo en los estudios del streaming República Z y relató algo inesperado acerca del vínculo que mantuvo durante tantos años con el deportista y de sus recuerdos como pareja. La charla se dio luego de pasar unos días de vacaciones con sus hijos en México.



"La semana pasada llegué, hice un viaje de 8 horitas. Dormí 4, las 4 restantes dije '¿qué hago con el celular?'. Empecé a borrar fotos, limpié", contó Homs. "¿Limpiaste fotos de tu ex?", le consultó con temor Sofía Jujuy y ella respondió, firme: "No, ya las había limpiado". Luego, Eleonora Pérez Caressi le consultó si le molestaba que le sigan hablando de su ex. "Me jode que me sigan preguntando por él. De mi pasado, ya no quiero hablar" subrayó y agregó que guarda los mejores recuerdos. "De lo que me pasó, no me quedo con absolutamente nada malo, saco todo lo bueno. No soy rencorosa, ya está. Pasado pisado", añadió.

"Yo no tenía una carrera estando afuera. Arranqué cuando volví. Me fui con 18 años. En un año y medio fue un tremendo batallón de cosas. Cambié mi forma de pensar, siempre igual fui muy positiva. La vida es tan linda, hay que vivir y disfrutar cada día como si fuera el último. Antes no lo pensaba porque vivía como en una burbuja de cristal. Me fueron pasando cosas en la vida y fui creciendo", cerró haciendo una profunda reflexión.

Cami Homs contó el insólito motivo por el que rechazó ir al Bailando

Tras confirmar la participación de los exparticipantes de Gran Hermano, la producción de ShowMatch se centró en las negociaciones con Camila Homs, pues el equipo de Tinelli le veían gran potencial debido a los contantes conflictos con De Paul y Tini Stoessel. De hecho, el Chato Prada adelantó que estaban muy cerca de cerrar su incorporación al Bailando 2023.

Y aunque la modelo se había mostrado muy entusiasmada, el lunes confirmó que no será parte del certamen por algo muy particular. "La verdad es que me reuní pero decidí que no lo voy a hacer. Sentía que era muchísima carga horaria y también, mucha carga corporal y mental. En este momento, no estoy preparada para eso. No lo descarto para siempre, quizás algún día lo haga pero no es ahora el momento", contó, en diálogo con LAM.

Sorprendido con la respuesta, el cronista de Ángel de Brito le insistió. "Quizás me arrepienta porque hablé con un montón de gente que me dicen que está buenísimo, que le diera para adelante pero no... yo de entrada estaba muy embalada pero cuando las cosas las pensás en frío, con calma... no". Además reveló que desde la producción hicieron lo imposible para que aceptara, pero su respuesta fue definitiva: "Estoy re agradecida porque me abrieron las puertas y me brindaron todo para que pudiera acomodarse, pero no".

"Capaz mas adelante me copa, a lo mejor me arrepienta porque se que es una experiencia increíble", agregó y contó las charla que tuvo con las personas de su entorno. "Hablé con mucha gente porque fue algo que me costó decidir. Mucha gente me tiraba para adelante, que me decían que tenía que vivirlo, pero sinceramente siento que este no es el momento" cerró.