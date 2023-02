Filtraron el plan de Camila Homs para separar a Tini y De Paul

En el magazine de Carmen Barbieri revelaron que Camila Homs habría elaborado un plan para intentar romper el amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

El noviazgo de la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul marcha viento en popa, contra todos los pronósticos de rupturas que se deslizaron en las redes sociales. Siguiendo las actualizaciones de la pareja, el panelista Pampito reveló que Camila Homs habría urdido un plan para generar la separación y perjudicar a su expareja.

En el programa Mañanísima (Ciudad Magazine) el panelista de Carmen Barbieri disparó sin anestesia un afilado comentario dirigido hacia la empresaria Camila Homs: "El chisme de que se iban a separar (Tini y De Paul) lo hizo correr Cami Homs". Cuando Estefi Berardi le preguntó por la veracidad de su información, el periodista indicó: "Me consta, lo tengo recontra confirmado. Vi el mensaje que ella le envió a un periodista".

Acto seguido, Berardi aventuró que la persona que podría haberle pasado el dato fue el periodista de Intrusos (América TV) Guido Záffora y generó un tenso intercambio con su compañero, quien se negó a revelar su fuente. Lo que resta saber es si Rodrigo De Paul usará este material contra Homs en la batalla legal que tiene contra ella, sabiendo que podría perjudicarla en la decisión de la Justicia. La artista de hits del pop como Miénteme y Te quiero más eligió mostrarse cauta y, por el momento, no pronunciarse al respecto.

Rodrigo De Paul comprometió a Tini Stoessel y quedó en offside: "No sabe"

Semanas atrás, el futbolista de la Selección Argentina y el Atlético de Madrid brindó una entrevista y se acordó de una situación vivida durante el Mundial Qatar 2022 que comprometió a la artista urbana.

Previo al partido frente a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, se había filtrado una lesión de Rodrigo De Paul. Entre otros temas, el futbolista se refirió a ese tema en particular en diálogo con La Vuelta, el programa conducido por Joaquín "El Pollo" Álvarez por Fox Sports.

"Capaz que Leo se enoja si digo esto, pero agarra y me dice 'yo te prometo que te voy a llevar a semifinales, pero no arriesgues'. Que él me diga así... llevarle la contra a Leo es muy difícil. Me lo dice no desde un lado de capitán, sino de un amigo, un hermano mayor que me quiere", reveló De Paul sobre la charla que tuvo con Messi. En ese momento de incertidumbre total por ver qué sucedía con su lesión, llamó a su pareja, Tini Stoessel.

"Me meto en la habitación, mi mamá y mi papá estaban medio preocupados, yo les decía que no pasaba nada. Y la llamo a Tini, viste", relató entre risas. Y agregó un comentario sobre la cantante que descolocó a todos: "Claro, Tini no sabe ni lo que vale un gol. Se empezó a empapar un poco más de fútbol conmigo porque yo a veces le comento".

Allí le dijo que no sabía qué hacer y le pidió palabras de tranquilidad frente a esa tensa situación. "Era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico y me sacaba un poco de presión. Ella me decía '¿y vos cómo te sentís?'. Y me dice 'hacé lo que vos sientas, quedate tranquilo, decidí con el corazón'", subrayó sobre lo que le dijo Tini.