Tras el escándalo con Telefe, Coti de Gran Hermano confirmó dónde trabajará

La correntina confirmó que tanto ella como su pareja, Alexis "Conejo" Quiroga, tienen un nuevo trabajo, lejos de Telefe. En qué canal es y qué hará la pareja ex Gran Hermano.

Constanza "Coti" Romero protagonizó una feroz pelea con Telefe en las últimas semanas por su amenaza de que rompería el contrato que los une tras el final de Gran Hermano. Pero en las últimas horas, Ángel de Brito contó en LAM qué será del futuro de la ex hermanita y la propia Coti lo confirmó con un posteo en sus historias de Instagram.

Tras el final de Gran Hermano, los exparticipantes del popular reality de Telefe empezaron a analizar las posibilidades que tenían para seguir trabajando en la televisión y a buscar otras opciones que no fueran en el propio canal de las pelotitas. Sobre todo aquellos que la señal decidió no incorporar a sus proyectos. De todos modos, todos los que pasaron por la casa más famosa del país, tienen un contrato que los une a Telefe, por lo que cualquier decisión que no incluya a la señal de ViacomCBS tenía que ser consensuada.

O no necesariamente: como amenazó Coti Romero, la posibilidad de romper el vínculo con la señal está vigente también, aunque deben abonar una onerosa multa por eso. En las últimas horas, Ángel de Brito contó en LAM que tanto la correntina como su pareja, Alexis "Conejo" Quiroga, ya tienen futuro asegurado en uno de los formatos más populares de la televisión argentina.

Se trata nada menos que de su llegada al Bailando por un sueño, que tendrá una nueva edición en América TV de la mano del desembarco de Marcelo Tinelli, quien también arribó a la señal en la dirección artística. Compartiendo la información que brindó De Brito, Coti confirmó la novedad en sus historias de Instagram. De esta manera, la correntina y "Conejo" se sumarán a las presencias ya confirmadas de otros ex Gran Hermano: Tomás Holder y Walter "Alfa" Santiago.

A semanas de arrancar, Marcelo Tinelli ya tiene su primera baja del Bailando: "Eso no va"

A semanas de haber confirmado la vuelta del Bailando por un Sueño, pero esta vez por la pantalla de América TV, Marcelo Tinelli ya tiene su primera baja del programa. En conductor fue quien dio a conocer la noticia tras un tenso ida y vuelta en vivo.

Con la fecha estimativa de estreno para el mes de junio, la producción del ciclo ya había empezado con los preparativos y las convocatorias. Sin embargo, hubo una figura que parecía estar del todo confirmada, pero luego de tener una actitud que no le gustó, Tinelli decidió darlo de baja del ciclo.

Se trata de Locho Loccisano, el finalista de El Hotel de los Famosos que también formó parte del jurado de Canta Conmigo Ahora. El influencer quería formar parte del programa junto a su novia, Majo Martino, pero parece que se pasó de confianza y esto no le gustó en la absoluto a "El Cabezón", quien lo dio de baja al aire en Desayuno Americano (América TV).

"Locho por ahora no", lanzó Tinelli. Luego, explicó: "Estás muy canchero y ya te das por puesto en el programa y eso no va. Canchereás demasiado y eso ya la baja un poco. Perdón".