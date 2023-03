Camila Camarda no aguantó más y respondió si el novio de Julieta Poggio le puso los cuernos

La hermana de Julieta Poggio, Camila Camarda, contó toda la verdad sobre los rumores de infidelidad por parte de Lucca Bardelli.

Camila Camarda no aguantó más y respondió si el novio de Julieta Poggio le puso los cuernos

Camila Camarda no aguantó más y respondió si el novio de Julieta Poggio le puso los cuernos

Camila Camarda, la hermana de Julieta Poggio, fue acorralada con una pregunta al hueso en el debate de Gran Hermano (Telefe) y respondió lo que todos quieren saber: si es cierto que Lucca Bardelli, el novio de Julieta, le fue infiel afuera de la casa.

Según estas versiones, el joven habría engañado a Poggio con diferentes mujeres. Varios fanáticos del programa fueron a la puerta de la casa y le gritaron desde el exterior cosas como "Julieta, Lucca te cagó" y "Julieta cornuda", para advertirle sobre esta situación. La "hermanita" se mostró muy angustiada por estos gritos y su hermana Camila, quien estuvo presente para consolarla, contó toda la verdad sobre el tema por primera vez.

Camila se presentó al debate de Gran Hermano, luego de haber sido eliminada de la casa. Marisa Brel, una de las panelistas, aprovechó la oportunidad para preguntarle qué tan ciertos eran esos gritos. "Los gritos son una herramienta de juego, haya sido verdad el grito o no, nos guste o no... Esto es Gran Hermano, chicos", comenzó la panelista.

Fue entonces cuando Camila dijo que le parecía "horrible" que el padre de Nacho Castañares le haya contado a Julieta que volvió a escuchar esos gritos, ya que eso desestabilizó a su hermana por completo. "Él vio cómo Ju se sintió con eso, lo vulnerables que están... Él vio lo que le duele. Se puede jugar, obvio, pero no de esa forma", opinó.

"Lo primero que te preguntó tu hermana fue: '¿Está bien (Lucca)? ¿No me está mintiendo?'", le recordó Santiago del Moro. "Sí", contestó Camila. Marisa intervino y la descolocó con una pregunta definitoria: "¿Y es verdad que la está cuerneando?". "No", se limitó a contestar la joven. Por el tono de su voz, miles de usuarios de las redes sociales opinaron que no parecía convencida y los rumores de infidelidad cobraron aún más fuerza.

Los rumores de infidelidad por parte de Lucca Bardelli hacia Julieta Poggio

Según estas versiones, Lucca habría engañado a Julieta con varias mujeres. Recientemente, la influencer Rocío Galera publicó unos supuestos chats con el joven en el que se puede ver cómo él le coqueteaba y la invitaba a salir. "Este es un chamuyero. Después sube que la ama para colgarse de su fama y desde que Juli entró a GH que la engaña...", publicó la joven, junto con una captura de los chats.

"Bebé, me volvés loco. Decime cuando vuelvas a Luján te busco, quiero que hablemos", se puede leer en uno de los mensajes que Bardelli le habría enviado. "Vos tenés novia, encima es una diosa Juli. Ya lo hablamos, respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclará qué vas a hacer. Cero códigos vos, no podés ser así", le responde ella. Lucca no negó ni afirmó la veracidad de estos chats, pero días después, hizo un posteo dedicado a Julieta en el que le prometió que su reencuentro iba a ser "el más lindo del mundo".