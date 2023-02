Los explosivos chats del novio de Julieta Poggio de Gran Hermano con una reconocida influencer: "Me volvés loco"

Se filtraron las picantes conversaciones de Lucca Bardelli, el novio de la participante de Gran Hermano, con otra joven. Las imágenes que lo demuestran.

Lucca Bardelli, el novio de la participante de Gran Hermano Julieta Poggio, se encuentra metido en una situación inesperada expuesta en redes sociales. Es que se filtraron chats del joven con una reconocida influencer que despertó un sinfín de reacciones por parte de los seguidores del reality show de Telefe.

El periodista de espectáculos Pampito, que trabaja como panelista del programa de Carmen Barbieri Mañanísima por Ciudad Magazine, fue quien reveló en su cuenta de Twitter el explosivo chat de Lucca con Rocío Galera, una influencer que acumula más de 90 mil seguidores en Instagram. "Bebé, me volvés loco", le escribió respondiéndole una historia.

Según Pampito, es la misma joven que filtró conversaciones con Mauro Icardi tiempo atrás. "Este es un chamuyero, después sube que 'la ama' para colgarse de su fama y desde que Ju entró a GH que la engaña", lanzó la joven a través de sus redes.

Por lo que se observó en la conversación que tuvieron por Instagram, Rocío le paró el carro y Lucca se justificó acusando a la participante de Gran Hermano de estar con Marcos Ginocchio. "No es que no tenga códigos, lo que veo lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás. El país está viendo lo caliente que está", señaló.

Julieta arrinconó a Marcos en Gran Hermano: "¿Estarías con alguien de la casa?"

Julieta Poggio no aguantó más la curiosidad y enfrentó a Marcos Ginocchio en Gran Hermano (Telefe) con una pregunta al hueso sobre sus intereses románticos: si le gustaría estar con alguna persona de la casa una vez que salgan del reality.

Marcos es un misterio para todos sus compañeros. A diferencia del resto, el joven salteño reveló muy poca información sobre su vida personal, especialmente cuando se trata de sus sentimientos. Julieta aprovechó y lo interrogó mientras jugaban a un juego de preguntas y respuestas en el Día de los Enamorados.

Por esta fecha especial, Gran Hermano les propuso a los participantes jugar a un juego de preguntas referidas al amor. Julieta fue la conductora del juego y, cuando tuvo la oportunidad, le insistió a Marcos para que respondiera una pregunta que le generaba intriga.

"¿Estarías con alguien de la casa afuera?", les preguntó Julieta a Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares, la única pareja que hay en la casa en este momento, a lo que ambos respondieron que sí. Luego, les hizo la pregunta al resto de sus compañeros. "¿Primo?", le preguntó Julieta a Marcos. Sin decir una sola palabra y sonriendo, el joven salteño movió la cabeza levemente diciendo que no.