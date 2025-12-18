Rusia dice que espera que Trump no cometa "un error fatal" sobre Venezuela

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, estrecha la mano de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, durante una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el jueves que esperaba que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cometiera un error fatal sobre Venezuela y dijo que Moscú estaba preocupado por las decisiones estadounidenses que amenazaban la navegación internacional.

Trump ordenó el martes un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, mientras Washington intenta aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Ha habido un embargo efectivo después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada y buques cargados que transportan millones de barriles de petróleo han permanecido en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

"Esperamos que el Gobierno de D. Trump, que se caracteriza por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.

El ministerio dijo que Venezuela era un país amigo de Rusia y que Moscú esperaba que Estados Unidos no se metiera en una situación que tendría "consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental".

Rusia citó a Simón Bolívar, brillante estratega militar venezolano que liberó gran parte de Sudamérica de siglos de dominio español, diciendo que cada país tenía derecho a elegir a sus propios gobernantes y que los demás países debían respetarlo.

Rusia, dijo el ministerio, desea una normalización del diálogo entre Washington y Caracas y reafirmó la "solidaridad de Rusia con el pueblo venezolano ante las pruebas que está atravesando".

Rusia apoya "el rumbo del Gobierno de Maduro dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía de la Patria".

Con información de Reuters