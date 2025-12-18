La prohibición rusa de Roblox suscita un debate sobre los límites de la censura

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas participan en una protesta contra la prohibición rusa de la plataforma estadounidense de juegos infantiles Roblox en la ciudad siberiana de Tomsk, Rusia

La prohibición rusa de la plataforma de juegos estadounidense Roblox ha avivado el debate entre algunos niños y padres sobre la censura y la utilidad de las prohibiciones en un mundo en el que los niños pueden saltarse los límites con unos pocos clics.

El 3 de diciembre, el organismo ruso de control de las comunicaciones Roskomnadzor informó que había bloqueado el acceso a Roblox porque estaba "plagado de contenidos inapropiados", difundía propaganda extremista y LGBTQ+ y era popular entre los pedófilos.

En tiempos de guerra en Rusia, la censura es generalizada y Moscú bloquea o restringe plataformas de redes sociales como Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube, al mismo tiempo que presenta su propia narrativa a través de las redes sociales y los medios de comunicación rusos.

Pero la prohibición de Roblox ha tocado una fibra sensible, dando lugar a una pequeña concentración en la ciudad siberiana de Tomsk en la que los manifestantes portaban pancartas en las que se leía "Quiten las manos de Roblox" y "Roblox es la víctima del Telón de Acero digital".

Un portavoz de Roblox dijo en un comentario enviado por correo electrónico a Reuters que la compañía estaba dispuesta "a limitar temporalmente las funciones de comunicación en Rusia y a revisar nuestros procesos de moderación de contenidos para abordar los requisitos legales necesarios para restablecer el acceso de nuestra comunidad a la plataforma."

"Roblox tiene la intención de continuar el diálogo con Roskomnadzor a medida que se restablezca el acceso a la plataforma, incluidas las discusiones en torno a medidas de cumplimiento adicionales que puedan considerarse con el tiempo", dijo el portavoz.

Roblox dice en su sitio web que proporciona "rigurosas protecciones incorporadas para ayudar a mantener a los usuarios seguros" y busca "crear un entorno seguro y apropiado para la edad de cada usuario."

"UNA VENTANA A UN MUNDO DE JUEGOS"

Las autoridades rusas, enfrentadas con Occidente por la guerra de Ucrania, afirman que la censura es necesaria para defenderse de una "guerra de la información" occidental y de lo que tachan de cultura occidental decadente que socava los valores rusos "tradicionales".

Para muchos jóvenes rusos, Roblox era una ventana a un gran mundo de juegos y posibles amigos en todo el mundo. El Kremlin, sin dar detalles, dice que ha recibido correspondencia sobre la prohibición de Roblox de muchos jóvenes.

"No considero que merezca la pena bloquear Roblox", dijo Polina Gerina, de 14 años, a Reuters en Moscú. "Era muy divertido".

Sus hermanas, Darya, de 11 años, y Yekaterina, de siete, también dijeron que jugaban en la plataforma Roblox.

"Creo que los niños seguirán encontrando la manera de evitarlo", dijo Darya Gerina. "Ha habido bloqueos en otras aplicaciones y hemos encontrado cómo evitarlos, así que creo que los niños la encontrarán y seguirán jugando".

Muchos rusos utilizan VPN (redes privadas virtuales) para eludir la censura digital. Este año se han prohibido cientos de VPN, pero aparecen otras nuevas, lo que lleva a algunos jóvenes rusos a preguntarse por qué las autoridades prohíben aplicaciones o sitios a los que se puede acceder fácilmente, y por qué hay pocas alternativas rusas.

(Redacción de Guy Faulconbridge; edición de Timothy Heritage; edición en español de María Bayarri Cárdenas)