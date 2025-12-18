China dice que concede nuevas licencias simplificadas para exportar tierras raras

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores transportan tierra con elementos de tierras raras para su exportación en un puerto de Lianyungang, provincia china de Jiangsu

El Ministerio de Comercio de China comunicó el jueves que había concedido varias licencias generales para la exportación de tierras raras, una nueva categoría de permiso que pretende acelerar los envíos de estos elementos vitales.

En respuesta a una pregunta de los medios de comunicación estatales sobre las informaciones de que Pekín había emitido algunas de las licencias para empresas europeas, un portavoz del ministerio dijo que las solicitudes habían sido aprobadas, pero no mencionó específicamente a Europa.

"Algunos exportadores ya han cumplido preliminarmente los requisitos básicos para solicitar una licencia general", dijo el portavoz en una sesión informativa semanal. "Por lo que sé, algunas solicitudes de licencias generales presentadas por exportadores chinos ya han sido recibidas y aprobadas".

Reuters ha informado de que los proveedores del fabricante de automóviles estadounidense Ford han recibido las nuevas licencias. Sin embargo, ninguna empresa europea ha confirmado aún que haya recibido una.

El responsable de Comercio de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, dijo esta semana a Bloomberg TV que el bloque ha oído informaciones de que sus empresas han recibido licencias, pero que aún había pocos detalles.

Con información de Reuters