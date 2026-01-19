Luego del temporal en Chepes, el Gobierno de La Rioja presentó el informe final y confirmó que la emergencia fue superada

Tras el intenso temporal que azotó a Chepes, el Gobierno de La Rioja presentó el informe final sobre el estado del departamento, el cual abarca tanto el área urbana como la zona rural. El relevamiento confirmó que la contingencia fue superada y que todos los servicios esenciales ya se encuentran plenamente restablecidos.

La evaluación se realizó luego de una reunión que contó con la participación de la vicegobernadora Tere Madera, el secretario general de la Gobernación, Ricky Herrera, el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, y el administrador de Vialidad, Jorge Escudero, quienes acompañaron el trabajo conjunto desarrollado entre los distintos niveles del Estado.

Como resultado del operativo articulado entre organismos provinciales y municipales, y a partir de la normalización del escenario, se resolvió mediante el Decreto N° 005/2026 la desactivación del Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM). No obstante, las tareas y obras necesarias continuarán bajo la órbita del Ejecutivo Municipal, con el respaldo del Gobierno de La Rioja.

Un temporal que requirió la asistencia de la provincia

El temporal dejó un registro de 115 milímetros de lluvia en la ciudad de Chepes, lo que motivó el despliegue de un operativo de emergencia coordinado por el Comité Operativo de Emergencias (COE) provincial. Las precipitaciones obligaron a evacuar a cuatro familias y generaron mayores inconvenientes en los barrios Santa Lucía, 3 de Julio, Las Talitas y Lotes con Servicios.

Durante la emergencia, distintos organismos provinciales y municipales llevaron adelante tareas de asistencia, relevamiento de daños y contención de las personas afectadas. En el operativo intervinieron la Policía, Bomberos, Defensa Civil y áreas de servicios públicos, que trabajaron para despejar rutas y caminos rurales anegados y avanzar en la recuperación de la infraestructura.

Ante la acumulación de agua registrada en varios sectores del departamento Rosario Vera Peñaloza, las autoridades recomendaron extremar las precauciones al circular, mientras Vialidad y las cuadrillas de emergencia continúan con las labores necesarias para consolidar la vuelta a la normalidad.

Durante la visita de funcionarios oficiales, ocurrido la semana pasada, la provincia además anunció el inicio de la obra del Canal de Desagüe Este, una intervención estructural que apunta a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir futuras situaciones similares ante eventos climáticos intensos.

Cabe señalar, que a esto se sumó la entrega de equipamiento al municipio, destinado a fortalecer el trabajo de las cuadrillas locales, una acción que podrá prevenir los problemas estructurales en los siguientes temporales con respecto al agua.