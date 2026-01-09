Tras el temporal, La Rioja desplegó un operativo de seguridad y asistencia a las familias afectadas

Tras las intensas precipitaciones registradas en el departamento Rosario Vera Peñaloza, se llevó adelante un operativo articulado entre el Gobierno de La Rioja y el municipio en el que activaron un operativo de emergencia y asistencia para acompañar a las familias afectadas, garantizar la seguridad y avanzar en la normalización de la situación. Los barrios afectados son Santa Lucía, 3 de Julio, Las Talitas y Lotes con Servicios (sector Sur).

Con la intervención del Comité Operativo de Emergencias (COE) para acompañar a las familias afectadas, garantizan la seguridad y avanza en la normalización de la situación, se recorrieron junto a autoridades municipales las zonas más afectadas por el temporal. Se indicó que algunos caminos rurales y rutas se encuentran anegados debido a la acumulación de agua, por lo que se recomienda circular con extrema precaución en la zona.

Se registraron 115 milímetros de precipitaciones, cuatro familias debieron ser evacuadas, y continúan con tareas de relevamiento, monitoreo y acompañamiento en los distintos sectores de la ciudad.

En el operativo se encuentran desplegados efectivos de la Policía de la Provincia, personal de las Secretarías de Servicios Públicos, Desarrollo Social Municipal, Bomberos, Defensa Civil, Secretaría de Obras Públicas Municipal, Edelar y Vialidad, trabajando de manera articulada para brindar respuesta inmediata a la comunidad.

Acceso al agua potable

En el marco de las obras hídricas que impulsa la provincia de La Rioja para garantizar el acceso al agua potable, el Gobierno de Ricardo Quintela coordinó con el departamento de Famatina trabajos de limpieza y mantenimiento en los drenes del sistema de captación del agua, con el objetivo de resguardar el servicio de distribución.

El operativo fue coordinado junto a la intedenta Adriana Olima y abastecen la plata potabilizadora y fueron ejecutadas con una maquina perteneciente al municipio.

Estos trabajos se dieron en simultaneo con las últimas lluvias y tienen como fin de evitar el ingresos de agua y sedimentos a las galerías filtrantes con el funcionamiento del sistema y la calidad del servicio.

"Estos trabajos son muy importantes porque el agua que se toma en este sector garantiza el servicio eficientemente a toda la comunidad de Famatina, es por eso que coordinamos junto con la intendenta Olima todo lo necesario para sostener el servicio”, describió el secretario de Aguas, Edgardo Karam, en diálogo con medios locales.